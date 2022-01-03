Стало известно о будущем ушедшего из "Кайрата" лидера

Бывший защитник алматинского "Кайрата" Камо Оганесян может продолжить карьеру в Греции. Об этом сообщает армянский журналист Грача Хачатрян.

"Защитник сборной Армении Камо Оганесян теперь является свободным агентом. Вероятно, он продолжит свою карьеру в Греции", - пишет источник в твиттере.

В прошедшем сезоне Оганесян провел за "Кайрат" 25 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Также в его активе четыре матча и один гол на групповой стадии Лиги конференций.

По окончании сезона Оганесян и ряд других футболистов покинули "Кайрат".

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