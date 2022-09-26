Стало известно будущее Куата в "Астане"

Новый тренерский штаб футбольного клуба "Астана" во главе с Григорием Бабаяном определился со статусом полузащитника Исламбека Куата, который ранее был отстранен от работы с основной командой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Один из вице-капитанов сборной Казахстана возвращается из дублирующего состава "Астаны" в основную команду. Уже в ближайшем матче 21-го тура чемпионата страны против "Турана", который состоится 2 октября, Куат будет в заявке столичного клуба, и тренерский штаб рассчитывает, что опытный хавбек поможет коллективу на завершающей стадии сезона, в ходе которой клуб ведет борьбу за чемпионство КПЛ и Кубок Казахстана.

Напомним, что Куат был отправлен в дубль "Астаны" в апреле нынешнего года. После матча с "Акжайыком" у полузащитника возник конфликт с французским легионером Жереми Манзорро, по итогам этой ситуации бывший тренер астанчан Срджан Благоевич принял решение отстранить Куата от основы.

Таким образом, Исламбек не играл около пяти месяцев за основу "Астаны" и выступал за ее молодежной состав в первой лиге. При этом хавбек регулярно получал вызовы в сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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