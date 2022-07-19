Стало известно будущее игрока сборной Казахстана и лидера "Ордабасы"

Полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов с высокой вероятностью продолжит выступление в родном клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После яркой игры в первой части чемпионата Казахстана и в групповой стадии Лиги наций за сборную Астанов привлек внимание сразу нескольких клубов РПЛ. Однако руководство "Ордабасы" на данный момент считает необходимым сохранить игрока как минимум до конца сезона, а затем, возможно, рассмотрит вариант продажи. Астанов является важнейшим футболистом "Ордабасы", и в клубе уверены, что он способен помочь команде побороться за медали в этом сезоне.
Помимо клубов РПЛ, предметную и постоянную заинтересованность в Астанове проявляют несколько лидирующих команд чемпионата Казахстана.
Напомним, что "Ордабасы" в КПЛ-2022 идет на третьем месте, набрав 26 очков после 15 туров. Астанов, по системе гол+пас, набрал 12 результативных действий в 15 играх.
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