Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы"

"Ордабасы" принял решение относительно ганского футболиста Мохаммеда Кадири, который находился на просмотре в команде Александра Седнева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ситуацию с хавбеком, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", прокомментировал президент шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов.

"На данный момент мы подписали лишь четырех иностранных игроков – это Умаров, Адухоликов, Брага и Мбодж, они все достаточно перспективные, и я уверен, на них будет спрос в будущем. Кадири мы брали на просмотр, но на сегодня он не готов, у нас нет времени терять несколько месяцев на набор его формы. Вероятно, мы подпишем еще одного-двух иностранцев", - заявил руководитель "Ордабасы" в беседе с корреспондентом Vesti.kz.

Добавим, что в расположении "Ордабасы" также находятся сразу несколько статусных игроков сборной Казахстана, включая Бауыржана Исламхана, Сергея Малого, Гафуржана Суюмбаева и Асхата Тагыбергена.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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