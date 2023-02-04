Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы"

"Ордабасы" принял решение относительно ганского футболиста Мохаммеда Кадири, который находился на просмотре в команде Александра Седнева, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ситуацию с хавбеком, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", прокомментировал президент шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов.
"На данный момент мы подписали лишь четырех иностранных игроков – это Умаров, Адухоликов, Брага и Мбодж, они все достаточно перспективные, и я уверен, на них будет спрос в будущем. Кадири мы брали на просмотр, но на сегодня он не готов, у нас нет времени терять несколько месяцев на набор его формы. Вероятно, мы подпишем еще одного-двух иностранцев", - заявил руководитель "Ордабасы" в беседе с корреспондентом Vesti.kz.
Добавим, что в расположении "Ордабасы" также находятся сразу несколько статусных игроков сборной Казахстана, включая Бауыржана Исламхана, Сергея Малого, Гафуржана Суюмбаева и Асхата Тагыбергена.
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