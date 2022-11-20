Стали известны планы "Кайрата" на экс-футболиста сборной России

Защитнику "Кайрата" Виктору Васину предложили подписать новый контракт с казахстанским клубом, и вряд ли он вернется в ближайшем будущем в Россию, сказал в интервью "Матч ТВ" друг футболиста Арсен Минасов.

34‑летний Васин перешел в "Кайрат" из ЦСКА в феврале 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Казахстана российский футболист провел 24 матча и забил два мяча.

- Васин много играл за "Кайрат" в этом сезоне, как в целом оцените его выступление за команду?

- Хорошо, он там выполняет роль дядьки сейчас. В "Кайрате" же произошли изменения, сильно омолодился состав. Буквально два‑три опытных футболиста остались. Еще при Курбане Бердыеве был выбран этот курс на развитие молодых исполнителей. Витя выполняет роль капитана, старшего на поле. Он связующее звено между тренером и игроками, тот человек, который может и показывает молодым футболистам, как надо тренироваться, восстанавливаться после занятий, как готовиться к тренировкам и матчам. Своим примером Васин показывает все это, хорошо сделал свою работу. Этот сезон очень полезным был для него.

- Известно, какие у него планы - собирается ли возвращаться в Россию?

- Думаю, что нет. Не знаю, как все повернется. После окончания чемпионата еще с ним не разговаривал. Последний раз общались пару недель тому назад. Тогда в "Кайрате" собирались предложить ему новый контракт. Все, что я могу сказать.

В России Васин также играл за "Уфу", "Мордовию", "Нижний Новгород", "Спартак-Нальчик". За национальную команду провел 13 матчей и забил два гола в период 2010-2017 годов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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