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Стала известна сумма, потраченная на содержание спортклубов "Астана"

Цифры внушительные.

Стала известна сумма, потраченная на содержание спортклубов "Астана"
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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На содержание профессиональных спортивных клубов в Казахстане в 2020 году выделили 55,5 миллиарда тенге. Об этом в Мажилисе сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает Tengrinews.kz.

Депутат Ольга Шишигина спросила министра культуры и спорта о том, как исполняется поручение Президента сократить финансирование профессиональных клубов за государственный счет и отдать приоритет спортшколам, массовому спорту и физкультуре.

"Вы знаете, в нашей стране существует 98 единиц профессиональных клубов. Эти клубы финансируются за счет местных бюджетов. Некоторые из них также имеют спонсорские деньги из национальных компаний, а также от частных предпринимателей.

Мы провели тщательный анализ и на сегодня сделали несколько предложений в части максимального снижения уровня содержания этих клубов для всех игровых, неигровых видов профессиональных клубов, чтобы это была единая тарифная сетка, а также единую максимальную сетку по заработной плате спортсменов, тренеров и других служащих, которые работают в этих клубах. На сегодняшний день общий бюджет профессиональных клубов составлял 55,5 миллиарда тенге", - сказала Раимкулова на заседании Мажилиса.

"По стране 55 миллиардов? Наверное, вы ошибаетесь в этой цифре", - спросил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Министр уточнила, что на спорт в 2020 году было выделено 160 миллиардов тенге, из них на профессиональные клубы 55,5 миллиарда тенге.

"Вы мне скажите, по всему Казахстану, включая местные бюджеты, республиканский, сколько денег отправляется на профессиональный спорт? Цифру", - спросил Нигматулин.

Раимкулова отметила, что на профессиональный спорт деньги из республиканского бюджета не выделяются, он финансируется за счет местных бюджетов и спонсорских средств.

"Подождите. Вы не называйте спонсорскими деньги квазигосударственного сектора. Это не спонсорские деньги, это государственные деньги. Вот о чем речь. Вы прячетесь за эту цифру, за эту вывеску. Спонсорские - это спонсоры, а деньги квазигосударственного сектора - это деньги государства. Глава государства четко об этом в Послании расписал. Вам просто персонально, что называется, прилетело это поручение. Расскажите, сейчас вас слышит вся страна", - сказал Нигматулин.

"55,5 миллиарда тенге и 27 миллиардов на профессиональные клубы "Астана" из "Самрук-Казына", - ответила министр.

По словам Раимкуловой, в результате проведенного анализа было предложено снизить годовое содержание этих игровых клубов до определенного уровня.

"Сейчас наши предложения уже в правительстве есть, они находят подтверждение, как бы принимаются. В два раза сокращается их финансирование. Порядка 22,2 миллиарда тенге направляются на массовый спорт. Плюс к 14,7 миллиарда тенге, которые были уже выделены на массовый спорт местными исполнительными органами", - сказала Раимкулова.

Депутаты Мажилиса одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта", направленный на развитие массового спорта и вовлечение населения в занятия физической культурой. В регионах страны появятся инструктора по спорту, которые будут организовывать для жителей кружки, секции и детско-юношеские клубы физической подготовки.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Самрук-Казына Астана БК

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