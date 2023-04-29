Стал известен фаворит на пост главного тренера "Аксу"

Известный казахстанский специалист Вахид Масудов в ближайшее время может возглавить павлодарский "Аксу". Ранее клуб попрощался с украинским тренером Русланом Костышиным.
По информации телеграм-канала "Новый Спорт Радар", Масудов с огромной долей вероятности станет главным тренером "Аксу". Помимо Масудова, кандидатом на вакантную должность в Павлодаре являлся тренер молодежной команды "Кайрата" Кирилл Морунов, однако молодой специалист решил продолжить работу в алматинском клубе.
Отметим, что "Аксу" неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата Казахстана, потерпев пять поражений в семи турах. После того как павлодарцы рухнули на 13-е место в КПЛ, "Аксу" объявил об уходе Руслана Костышина.
Добавим, что Масудов в прошлом году тренировал карагандинский "Шахтер" и юношескую сборную Казахстана.
Загрузка матч-центра...
Реклама