Стал известен фаворит на пост главного тренера "Аксу"

Известный казахстанский специалист Вахид Масудов в ближайшее время может возглавить павлодарский "Аксу". Ранее клуб попрощался с украинским тренером Русланом Костышиным.

По информации телеграм-канала "Новый Спорт Радар", Масудов с огромной долей вероятности станет главным тренером "Аксу". Помимо Масудова, кандидатом на вакантную должность в Павлодаре являлся тренер молодежной команды "Кайрата" Кирилл Морунов, однако молодой специалист решил продолжить работу в алматинском клубе.

Отметим, что "Аксу" неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата Казахстана, потерпев пять поражений в семи турах. После того как павлодарцы рухнули на 13-е место в КПЛ, "Аксу" объявил об уходе Руслана Костышина.

Добавим, что Масудов в прошлом году тренировал карагандинский "Шахтер" и юношескую сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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