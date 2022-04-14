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Спрос в Европе и статус резервиста. Останется ли Алыкулов в "Кайрате" при Бердыеве?

Спрос в Европе и статус резервиста. Останется ли Алыкулов в "Кайрате" при Бердыеве?
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Гулжигит Алыкулов был одним из самых ярких игроков "Кайрата" в чемпионский сезон, но после прихода Курбана Бердыева его роль в команде заметно потускнела. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о будущем вингера сборной Кыргызстана. 

Еще в прошлом году положение Алыкулова в команде изменилось. Бердыев перешел на схему в три центральных защитника, как таковых вингеров в таком сочетании просто не осталось. То есть исчезла наиболее удобная роль для кыргызстанца - это левый полузащитник в схеме 4-4-2 или левый нападающий в схеме 4-3-3. 

Зимой по Алыкулову пришло официальное предложение от польской "Легии", но сделка не состоялась. О деталях рассказал агент игрока Владимир Осипов: "Вся проблема в том, что в Европе сейчас очень популярны переходы по схеме "аренда с правом выкупа". И по этой схеме клубов было гораздо больше, чем одна "Легия". Но аренда с правом выкупа не интересует "Кайрат".    

Сам Гулжигит стоически воспринял эту ситуацию. "Это решает руководство, агенты. Если бы хотели, то купили бы. Я узнавал, на меня выходили, но решили, что я нужен "Кайрату", - заявил Алыкулов. Несмотря на дипломатичный ответ, определенное разочарование в общем настроении игрока все равно ощущалось. 

Спрос в Европе и статус резервиста. Останется ли Алыкулов в "Кайрате" при Бердыеве?. Фото 1

Алыкулов понимает, что он игрок для агрессивной, атакующей команды. Именно поэтому он был так органичен и эффективен при Алексее Шпилевском. Сейчас в его футболе словно пропала искра. Да и к тому же игровое время в нынешнем сезоне значительно снизилось. В сезонах 2020 и 2021 вингер играл гораздо больше в промежутке стартовых пяти туров. В КПЛ-2022 у него всего 134 минуты за пять игр, плюс шесть минут в Суперкубке, результативных действий нет. Более того, есть странный опыт в матче с "Таразом", где вингер Алыкулов играл левого латераля. Эксперимент получился болезненным, "Кайрат" потерял очки как раз после ошибки Гулжигита. 

Похоже, Бердыев для себя решил, что в основной тройке нападения будут играть Шушеначев, Жоао Пауло и Канте. Все они больше заточены под дальние передачи и силовую борьбу, а это явно не сильные стороны Алыкулова. 

В недавних матчах за сборную Кыргызстана игрок "Кайрата" дважды выходил в основе и наверняка провел бы больше времени на поле, чем за весь нынешний сезон в клубе. Но во второй игре с Таджикистаном Алыкулов получил прямую красную карточку на 23-й минуте за стычку с соперником. 

Вернувшись в "Кайрат", Гулжигит дважды остался на скамейке запасных в матчах с "Акжайыком" и "Каспием". Это тревожные сигналы для игрока. Не исключено, что летом вингер снова начнет искать варианты в Европе, тем более, по информации некоторых источников, устойчивый интерес к Алыкулову в той же Польше остается. Если Бердыев не особо нуждается в игроке, то клуб вполне может быть более сговорчив в переговорах с потенциальным покупателем. 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11
2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10
3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10
4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10
5 Астана 5 3 0 2 6-5 9
6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7
7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7
8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7
9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5
10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4
11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4
12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4
13 Туран 4 0 2 2 0-4 2
14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1

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Метки:
Алыкулов Гулжигит КПЛ Кайрат ФК Бердыев Курбан Алматы Кыргызстан

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