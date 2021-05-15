Спортивному директору клуба КПЛ запретили посещать матчи. Известна причина

Спортивному директору ФК "Тараз" Нуртасу Кургулину до конца сезона запрещен вход на все официальные игры и соревнования под эгидой КФФ и ПФЛК. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет по итогам матча десятого тура КПЛ с "Астаной" (0:1).

"За систематические, повторные нарушения, выразившиеся в нецензурных выражениях в адрес официальных лиц матча, неоднократные конфликты с игроками команд соперников, в соответствии со статьями 53, 16 Дисциплинарного регламента, на спортивного директора команды "Тараз" Кургулина Н. наложить санкцию в виде запрета на вход на стадион, где проводятся все официальные матчи и соревнования под эгидой КФФ и ПФЛК до 31 декабря 2021 года. Срок начала санкции с 12 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

"Жетысу" – "Актобе"

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрок команды "Актобе" Армен Манучарян дисквалифицирован на один матч. Срок дисквалификации считать с 10 мая 2021 года.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!