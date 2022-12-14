"Согласился бы не выделяться таким образом". Карпович - о своей главной цели в "Актобе"

Недавно казахстанский тренер Андрей Карпович продлил контракт с футбольным клубом "Актобе", а сейчас рассказал пресс-службе "красно-белых" о своем желании выиграть с этой командой золото национального чемпионата.

Официально. "Актобе" принял решение по Андрею Карповичу

- Вы единственный человек, который в качестве футболиста и главного тренера "Актобе" завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана. Какие эмоции испытали?

- Это приятно, но согласился бы не выделяться таким образом и стать просто тренером, завоевавшим чемпионство с "Актобе". Ранее таких людей было всего трое - Равиль Рамазанов, Владимир Муханов и Владимир Никитенко. Хотелось бы встать с ними в один ряд в истории клуба.

- Контракт с вами продлен. Каковы ваши дальнейшие действия? Остается ли тренерский штаб в том же составе или будут изменения? Что будет с костяком самой команды? Ведь все эти моменты очень важны перед ответственным сезоном в 2023 году.

- Задачи "Актобе" неизменно всегда высокие. Что касается команды, то хотелось бы, конечно же, сохранить костяк. Но пока определенного ничего сказать не могу, поскольку мы должны исходить из бюджета, поставленных турнирных и нетурнирных задач.

- В прошедшем сезоне вам удалось выполнить задачу, поставленную руководством клуба и области. А в предстоящем году какие задачи будут стоять перед вами? Были ли они озвучены? И как и где команда будет готовиться к новому сезону?

- Думаю, что задачи на сезон и планы по предстоящим сборам руководство клуба в скором времени озвучит. Будет правильнее, если эта информация будет исходить от председателя правления, а не от меня.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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