"Согласился бы не выделяться таким образом". Карпович - о своей главной цели в "Актобе"

Недавно казахстанский тренер Андрей Карпович продлил контракт с футбольным клубом "Актобе", а сейчас рассказал пресс-службе "красно-белых" о своем желании выиграть с этой командой золото национального чемпионата.
Официально. "Актобе" принял решение по Андрею Карповичу
- Вы единственный человек, который в качестве футболиста и главного тренера "Актобе" завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана. Какие эмоции испытали?
- Это приятно, но согласился бы не выделяться таким образом и стать просто тренером, завоевавшим чемпионство с "Актобе". Ранее таких людей было всего трое - Равиль Рамазанов, Владимир Муханов и Владимир Никитенко. Хотелось бы встать с ними в один ряд в истории клуба.
- Контракт с вами продлен. Каковы ваши дальнейшие действия? Остается ли тренерский штаб в том же составе или будут изменения? Что будет с костяком самой команды? Ведь все эти моменты очень важны перед ответственным сезоном в 2023 году.
- Задачи "Актобе" неизменно всегда высокие. Что касается команды, то хотелось бы, конечно же, сохранить костяк. Но пока определенного ничего сказать не могу, поскольку мы должны исходить из бюджета, поставленных турнирных и нетурнирных задач.
- В прошедшем сезоне вам удалось выполнить задачу, поставленную руководством клуба и области. А в предстоящем году какие задачи будут стоять перед вами? Были ли они озвучены? И как и где команда будет готовиться к новому сезону?
- Думаю, что задачи на сезон и планы по предстоящим сборам руководство клуба в скором времени озвучит. Будет правильнее, если эта информация будет исходить от председателя правления, а не от меня.
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