Смена лидера? Прямая трансляция матчей КПЛ "Шахтер" - "Аксу" и "Туран" - "Актобе"

Сегодня, 12 июля, пройдут два перенесенных матча КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая встреча пройдет между "Шахтером" и "Аксу", а во второй сыграют "Туран" и "Актобе".
Матч "Шахтер" - "Аксу" должен был состояться 17 марта в рамках третьего тура. Но из-за непогоды в виде сильных снегопадов в Караганде встреча была перенесена.
Также из-за непогоды в срок не состоялся матч "Туран" - "Актобе" в рамках 12-го тура. Встреча должна была пройти 21 мая в Туркестане. Ее проведение сорвала пыльная буря.
Матч "Шахтер" - "Аксу" начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Игра "Туран" - "Актобе" - в 21:00. Оба матча покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте канала.
Отметим, что сейчас у "Актобе" 26 очков и третье место. "Красно-белых" опережает "Астана" (27) и по дополнительным показателям - "Ордабасы" (26). В случае победы команда Андрея Карповича единолично возглавит турнирную таблицу КПЛ.
Что касается "Шахтера", "Аксу" и "Турана", то эти клубы располагаются во второй части турнирной таблицы.
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