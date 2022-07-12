Смена лидера? Прямая трансляция матчей КПЛ "Шахтер" - "Аксу" и "Туран" - "Актобе"

Сегодня, 12 июля, пройдут два перенесенных матча КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая встреча пройдет между "Шахтером" и "Аксу", а во второй сыграют "Туран" и "Актобе".

Матч "Шахтер" - "Аксу" должен был состояться 17 марта в рамках третьего тура. Но из-за непогоды в виде сильных снегопадов в Караганде встреча была перенесена.

Также из-за непогоды в срок не состоялся матч "Туран" - "Актобе" в рамках 12-го тура. Встреча должна была пройти 21 мая в Туркестане. Ее проведение сорвала пыльная буря.

Матч "Шахтер" - "Аксу" начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Игра "Туран" - "Актобе" - в 21:00. Оба матча покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте канала.

Отметим, что сейчас у "Актобе" 26 очков и третье место. "Красно-белых" опережает "Астана" (27) и по дополнительным показателям - "Ордабасы" (26). В случае победы команда Андрея Карповича единолично возглавит турнирную таблицу КПЛ.

Что касается "Шахтера", "Аксу" и "Турана", то эти клубы располагаются во второй части турнирной таблицы.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →