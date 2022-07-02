Смена лидера? Прямая трансляция матчей КПЛ "Шахтер" - "Актобе" и "Атырау" - "Тараз"

Сегодня, 2 июля, состоится два матча в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу сезона-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игровой день отроет встреча в Караганде, где местный "Шахтер" примет "Актобе". Эта игра начнется в 18:00. На 20:00 намечено начало матча "Атырау" - "Тараз".

Оба матча в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

На данный момент "Тобол" с 25 очками возглавляет КПЛ. "Актобе" отстает на два балла, тогда как "Тараз" уступает три очка.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 2 Астана 14 7 3 4 29-16 24 3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 13 3 7 3 11-12 16 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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