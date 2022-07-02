Смена лидера? Прямая трансляция матчей КПЛ "Шахтер" - "Актобе" и "Атырау" - "Тараз"

Сегодня, 2 июля, состоится два матча в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу сезона-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игровой день отроет встреча в Караганде, где местный "Шахтер" примет "Актобе". Эта игра начнется в 18:00. На 20:00 намечено начало матча "Атырау" - "Тараз".
Оба матча в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.
На данный момент "Тобол" с 25 очками возглавляет КПЛ. "Актобе" отстает на два балла, тогда как "Тараз" уступает три очка.
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