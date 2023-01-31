Скостили срок дисквалификации. Айбол Абикен узнал хорошие новости

Казахстанскому футболисту Айболу Абикену скостили срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает телеграм-канал "СпортРадар.kz".

"Полузащитнику (умышленно не пишу экс) сборной Казахстана Айболу Абикену УЕФА вдвое сократил срок наказания за нарушение антидопинговых правил – вместо четырёх лет он будет два года вне профессионального футбола.

А учитывая, что Абикен почти год дисквалификации уже отбыл, велика вероятность, что мы сможем увидеть его на поле в сезоне-2024", - пишет источник.

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