Скандал в КПЛ. Футболист сообщил о подкупе судей и назвал сумму

Бывший нападающий "Иртыша" Абель Камара прокомментировал информацию бывшего одноклубника, португальского вингера Уго Секо, о попытке подкупа судей тренерами павлодарского клуба в 2018 году, сообщает legalbet.kz. Легионер из Гвинеи-Бисау подтвердил высказывание своего бывшего одноклубника.

"Все, что что рассказал Уго, правда. О каких размерах премиальных от каждого игрока, складываемых на подношение судьям, шла речь? Тысяча долларов", - сказал Камара.

По словам Секо, тренеры "Иртыша" требовали у игроков премиальные на подкуп судей.

Камара играл за "Иртыш" с августа 2018 года по январь 2019-го. Секо выступал за павлодарскую команду в тот же период.

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