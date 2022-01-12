"Шахтер" подписал боснийского защитника

26-летний боснийский защитник Джордже Чосич перешел в карагандинский "Шахтер", сообщает KazFootball.kz со ссылкой на издание Mondo.

Чосич выступает на позиции левого защитника, но также может сыграть и центрального ввиду высокого роста (187 сантиметров).

"Казахстан - это новый вызов для меня, и я с нетерпением жду возможности сыграть в этой стране. Надеюсь, что оправдаю оказанное доверие", - сказал Чосич в интервью боснийской газете.

Всего за свою карьеру Чосич сыграл 142 матча. На его счету четыре гола и четыре ассиста. Профессиональную карьеру защитник начал в 2016 году и с тех пор выступал только за боснийские клубы, такие как "Дрина", "Звезда 09", "Зриньски Мостар", "Витез" и "Борац".

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость боснийского футболиста в 250 тысяч евро.