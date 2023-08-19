"Шахтер" объявил о возвращении легионера

ФК "Шахтер" подписал контракт с боснийским защитником Джордже Чосичем, сообщает пресс-служба клуба.
Футболист выступал за карагандинский клуб в прошлом сезоне. В составе "горняков" провел 22 матча и забил один гол.
Чосич родился 11 сентября 1995 года. Ранее выступал на родине: за "Дрина Зворник", "Витез", "Зриньски Мостар" и "Борац". Последним клубом Джордже был сербский "Младост Нови Сад".
"С возвращением в горняцкую дружину, Джордже!" - говорится в заявлении клуба.
Загрузка матч-центра...
Реклама