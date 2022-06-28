"Шахтер" объявил о назначении Масудова

Карагандинский "Шахтер" объявил о назначении Вахида Масудова на пост главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Масудов работал с "горняками" в 2000, 2005 и 2006 годах.
Также казахстанский специалист тренировал "Тараз", "Атырау", "Акжайык", "Кайрат", "Восток", "Ордабасы", "Локомотив", "Актобе", "Мактаарал" и сборную Казахстана. Также 62-летний Масудов возглавлял молодежную сборную Казахстана.
В текущем сезоне "Шахтер" возглавлял Магомед Адиев, принявший затем сборную Казахстана. После Адиева во главе "Шахтера" был российский специалист Константин Емельянов, который исполнял обязанности главного тренера.
Карагандинский клуб занимает девятое место в КПЛ.
Реклама