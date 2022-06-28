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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Шахтер" объявил о назначении Масудова

"Шахтер" объявил о назначении Масудова
©ФК "Актобе"

Карагандинский "Шахтер" объявил о назначении Вахида Масудова на пост главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Масудов работал с "горняками" в 2000, 2005 и 2006 годах.

Также казахстанский специалист тренировал "Тараз", "Атырау", "Акжайык", "Кайрат", "Восток", "Ордабасы", "Локомотив", "Актобе", "Мактаарал" и сборную Казахстана. Также 62-летний Масудов возглавлял молодежную сборную Казахстана.

В текущем сезоне "Шахтер" возглавлял Магомед Адиев, принявший затем сборную Казахстана. После Адиева во главе "Шахтера" был российский специалист Константин Емельянов, который исполнял обязанности главного тренера.

Карагандинский клуб занимает девятое место в КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Масудов Вахид Шахтер ФК КПЛ

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