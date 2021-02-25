Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Шахтер" объявил о контракте с проходившим просмотр в московском ЦСКА казахстанцем

Также хавбек числился в "Астане".

"Шахтер" объявил о контракте с проходившим просмотр в московском ЦСКА казахстанцем
Геворг Наджарян. Фото: ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана Геворг Наджарян продлил контракт с "Шахтером", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу карагандинского клуба.

В минувшем сезоне Наджарян в составе "горняков" провел 12 матчей и сделал одну голевую передачу.

23-летний Наджарян - воспитанник "Шахтера". На взрослом уровне дебютировал в 2015 году. Тогда же хавбек получил приглашение в московский ЦСКА и побывал на просмотре в этом клубе. Затем он два года числился в "Астане", однако редко выходил на поле.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ Шахтер ФК Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:26
Футбол

Стало известно об изменении формата Кубка Казахстана по футболу
Сегодня
13:10
Футбол

"Способен забивать 10-15 голов за сезон". Кумыков оценил трансфер форварда сборной Узбекистана в "Актобе"
Сегодня
12:40
Футбол

Клуб КПЛ подписал российского нападающего
Сегодня
12:12
Футбол

В еврокубках остался только один экс-игрок КПЛ. Сегодня его команда сыграет в Лиге Европы
Сегодня
10:41
Футбол

"Шахтер" объявил о контракте с проходившим просмотр в московском ЦСКА казахстанцем
Сегодня
10:01
Футбол

Футболист сборной Казахстана продлил контракт с "Кайсаром"
Сегодня
09:35
Футбол

Бразильский футболист прибыл в клуб КПЛ
Сегодня
07:27
Футбол

Дебютант КПЛ сделал камбэк с 0:2 и за 15 минут вырвал волевую победу
Сегодня
00:40
Футбол

"Я не сбегал из "Турана". Игрок с казахстанскими корнями из "Урала" прокомментировал ситуацию с клубом КПЛ
Вчера
23:57
Футбол

Бывший футболист "Ростова" и "Сочи" присоединился к клубу КПЛ
Вчера
23:43
Футбол

Надежный и горит желанием играть. Почему Бекбаев может усилить большинство клубов КПЛ
Вчера
23:25
Футбол

Выходец из футбольной династии и другие иностранцы. Усилят ли "Акжайык" игроки из России, Украины и Беларуси?
Вчера
23:06
Футбол

"Там бардак". Этнический казах клуба российской премьер-лиги сбежал из состава новичка КПЛ
Вчера
22:15
Футбол

Тренер "Кайрата" отреагировал на победу над "Ротором" и рассказал о возросшей конкуренции в составе
Вчера
21:32
Футбол

Лучший бомбардир КПЛ помог "Ордабасы" победить лидера чемпионата Украины
Вчера
21:17
Футбол

"Муртазаев, Малый и Ерланов могли бы уехать". Экс-тренер "Шахтера" Кумыков - о казахстанцах в РПЛ
Вчера
20:54
Футбол

В Казахстане болельщикам разрешат посещать спортивные соревнования
Вчера
20:27
Футбол

Дебютант еврокубков от Казахстана объявил о трансфере футболиста с опытом игры в Европе
Вчера
20:04
Футбол

Стало известно имя второго новичка "Кайрата". Он играет за сборную своей страны
Вчера
18:21
Футбол

Вскрылись некоторые детали по допуску болельщиков на матчи чемпионата Казахстана по футболу
Вчера
17:35
Футбол

Воспитанник московского "Локомотива" перешел в клуб КПЛ
Вчера
15:53
Футбол

Футболист из российской премьер-лиги прибыл в расположение "Астаны"
Вчера
14:44
Футбол

Опыт и универсальность. Чем теперь будет отличаться роль Муртазаева от той, которая у него была в "Астане" несколько лет назад
Вчера
14:03
Футбол

Стала известна зарплата футболистов в "Жетысу"
Вчера
13:46
Футбол

"64 процента футболистов не показывают должных результатов". Тренер сборной Казахстана - о состоянии игроков, молодежи и "Кайрате"
Вчера
09:01
Футбол

Играл в ЛЧ, не оправдал надежд в "Астане" и скатился в первую лигу. Сумеет ли воспитанник "Тараза" закрепиться в родном клубе?
Вчера
08:38
Футбол

Одновременный дебют с Исламханом и критика от фанатов. Вернется ли Ахметов в футбол после перехода в "Тараз"?
Вчера
07:48
Футбол

Упущенное поколение или игроки для сборной? Кому из молодых казахстанцев пора оправдывать авансы
23 февраля
22:07
Футбол

"Кайрат" разгромил клуб казахстанцев из чемпионата России
23 февраля
17:46
Футбол

Определился последний соперник "Астаны" на сборах в Турции
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика