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"Шахтер" может подписать казахстанского форварда

"Шахтер" может подписать казахстанского форварда
©ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

28-летний казахстанский нападающий Тохтар Жангылышбай может перейти в карагандинский "Шахтер", сообщает KazFootball.kz.

Футболист уже нескольких месяцев находится в распоряжении клуба. Он тренируется с командой в общей группе.

В заявку Жангылышбай может быть включен только в начале следующего сезона, если ему удастся впечатлить тренерский штаб Магомеда Адиева.

Напомним, в начале года форвард получил серьезную травму - разрыв ахиллова сухожилия. Это произошло на сборах в составе "Ордабасы".

Ранее Жангылышбай уже выступал за карагандинский "Шахтер" с 2013 по 2015 год. Всего в составе "горняков" он провел 31 матч, в которых отличился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2021 Ордабасы ФК

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