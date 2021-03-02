"Шахтер" перед матчем с "Астаной" усилился футболистом из РПЛ с опытом игры в Европе

ФК "Шахтер" официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Виталием Балашовым, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Последним клубом 30-летнего вингера был российский "Тамбов", в составе которого тот провел семь матчей в первой части сезона. Результативными действиями не отмечался.

Ранее полузащитник находился на просмотре в "Актобе". Футболист принял участие в двух товарищеских матчах за актюбинский клуб и в обеих играх смог записать на свой счет по голу, но до подписания контракта дело не дошло.

До переезда в РПЛ Балашов в течение двух лет защищал цвета донецкого "Олимпика". Также он играл за "Черноморец", "Говерлу", польскую "Вислу", молдавский "Милсами" и белорусскую "Ислочь".

Напомним, "Шахтер" в прошедшем сезоне занял четвертое место в КПЛ и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире от УЕФА - Лиге конференций.

А сегодня, 2 марта, "Шахтер" сыграет с "Астаной" в полуфинале Суперкубка Казахстана. Прямая трансляция доступна здесь.

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