Сейдахмет рассказал о возвращении Исламхана в "Кайрат"

Полузащитник "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о нынешнем составе алматинского клуба и возможном приходе в команду Бауыржана Исламхана. Экс-капитан сборной Казахстана на данный момент отбывает дисквалификацию за применение допинга.

"В прошлом году у нас были хорошие игроки: Вагнер Лав, Дугалич, Косович. Но у нас есть хорошая замена, сейчас Арсен Буранчиев ничем не хуже играет. Есть ребята с академии. Поэтому не вижу никаких проблем. Мы показали, что можем играть и первым номером.

Баторик? Да, мы общаемся с ним, но по поводу возвращения не разговаривали. Надеюсь, что он вернется в "Кайрат", мы очень хотим этого, он нам поможет, молодым есть чему у него поучиться. Мы очень ждем его в команде", - заявил 22-летний игрок.

Напомним, что срок дисквалификации Исламхана завершается осенью нынешнего года. Сейчас игрок поддерживает форму самостоятельно. Ранее в руководстве "Кайрата" не исключали возвращение полузащитника.

Если не в "Кайрат", то куда? Осталось полгода до завершения дисквалификации Исламхана