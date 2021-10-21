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Сейдахмет два года не забивает в КПЛ. Ему пора уходить из "Кайрата" и вернуться в "Тараз"

Сейдахмет два года не забивает в КПЛ. Ему пора уходить из "Кайрата" и вернуться в "Тараз"
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Стагнация или даже постепенное падение карьеры Еркебулана Сейдахмета продолжается, и нынешний сезон лишь подтверждает, что игроку необходимы кардинальные изменения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об удивительных статистических показателях нападающего и его возможном будущем. 

Переход в "Кайрат" в 2019 году - это большой шанс, который был предоставлен игроку. Топ-клуб на родине, все условия для роста, общий акцент на молодежь, ориентированность тренерского штаба на атаку. Казалось, что более идеальной обстановки для роста придумать сложно, особенно на фоне "Уфы", где Сейдахмет был просто не органичен. 

За полгода в сезоне-2019 Сейдахмет сыграл 12 матчей в КПЛ за "Кайрат", забил гол и отдал два ассиста. На дворе октябрь 2021 года, гол, забитый "Тоболу" 21 июля 2019 года, остается единственным для игрока в основной команде "Кайрата". 

За два с лишним года Сейдахмет принял участие в 33 матчах за основной состав "Кайрата" и "Жетысу", забив всего раз. В этот период у клуба несколько раз менялся главный тренер, сам игрок уходил в аренду, ему предоставляли шансы в Кубке, чемпионате и даже в еврокубках, но никакого визуального и статистического прогресса так и не состоялось. 

Сейдахмет перестал выделяться даже на уровне молодежной сборной Казахстана. Многие специалисты и тренеры по-прежнему отмечают, что футболист с такими физическими данными просто не может играть на высоком уровне. 

Через несколько месяцев Сейдахмету уже 22 года. Он выходит из категории юных талантов, ему пора доказывать здесь и сейчас. Два года без голов на уровне КПЛ - это катастрофа. 

"По мне, он топ-игрок, но я всегда смотрю, что происходит в голове игрока. Для меня самый большой талант - это мозг футболиста. Мне его предлагали несколько раз, я отвечал - пусть хоть завтра приезжает, мы все время его ждали. Даже когда мне говорили, что у него характер... Но надо с человеком поработать и потом сказать себе: ну я хотя бы попытался", - так в интервью Youtube-каналу BorodaAbata высказался о Сейдахмете главный тренер "Тараза" Вардан Минасян. 

Невозможно гарантировать, что Сейдахмету поможет возвращение на родину, но вариант с "Таразом" может сыграть сразу по нескольким причинам. Там нет такого давления и конкуренции, как в "Кайрате", это родной клуб игрока, но что самое важное -  фигура того же Минасяна. Тренер уже публично заявил, что готов поработать с Еркебуланом, значит, он как минимум даст ему шанс. Кроме того, мы видим яркий пример совместной работы Минасяна с Бауыржаном Байтаной. Полузащитник, который когда-то котировался не ниже Исламхана, словно обрел себя, вернулся в сборную и выдает действительно качественный сезон. Если Минасян перезапустил карьеру Байтаны, то нельзя исключать, что такое преображение может произойти и с Сейдахметом. 

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Тараз ФК Сейдахмет Еркебулан Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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