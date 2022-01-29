Сенсационным результатом закончился первый матч чемпиона КПЛ-2021 в новом году

Костанайский "Тобол" провел первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион Казахстана сезона-2021 сыграл с клубом "Брегальница" из Северной Македонии. "Тобол" выставил на игру два состава.
1-й тайм: Мокин, Мирошниченко, Семченков, Малый, Томашевич, Йованчич, Асранкулов, Жумашев, Мужиков, Бриджидо, Жаксылыков;
2-й тайм: Бусурманов, Асранкулов, Семченков, Марочкин, Каиров, Тагыберген, Жарынбетов, Жумашев, Тошич, Сергеев, игрок на просмотре.
Так, если первая 45-минутка обошлась без забитых мячей, то после перерыва "Тобол" пропустил три безответных мяча и начал год с поражения.
Отметим, что "Брегальница" занимает четвертое место в элитном дивизионе чемпионата Северной Македонии.