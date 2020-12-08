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Селекционный джек-пот, превосходство над "Астаной", значение Гуральски. "Кайрат" - итоги сезона КПЛ-2020

Добыли долгожданный титул и путевку в Лигу чемпионов.

Селекционный джек-пот, превосходство над "Астаной", значение Гуральски. "Кайрат" - итоги сезона КПЛ-2020
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" вернул себе чемпионский титул спустя 16 лет и был крайне убедителен на протяжении всего сезона в премьер-лиге. Корреспондент Vesti.kz окончательно расставляет акценты в успешной кампании алматинского клуба. 

Лучший игрок 



Очень сложно сказать, что Вагнер Лав не лучший игрок "Кайрата" в этом сезоне, учитывая, как он быстро адаптировался к команде, насколько большим было его влияние на результаты, как он помогал раскрываться партнерам, но все же наш вариант - Яцек Гуральски.

Поляк отыграл полный сезон, мгновенно стал ключевой фигурой в системе игры "Кайрата", и, по заявлению самого Алексея Шпилевского, именно фигура Гуральски могла бы принести чемпионский титул клубу еще год назад, если бы он был подписан в тот период.

То есть главный тренер фактически сказал - вот он, самый ценный игрок команды. Очень редко слава находит таких футболистов, как Яцек, но порой это все-таки случается. Гуральски - невероятно удачная сделка для "Кайрата" и для всего чемпионата, игрок основной обоймы сборной Польши в КПЛ - это весьма статусно.

Гуральски - Нголо Канте чемпионата Казахстана, футболист, который, без сомнений, заиграет в большой лиге прямо сейчас, и на него будет спрос в Европе. 

Лучший матч 

Чемпионский марш "Кайрата" по дистанции был насыщен большим количеством зрелищных и результативных побед. Но, естественно, стоит выделить классическое противостояние между "Астаной" и "Кайратом".

В первом круге алматинцы раздавили своего главного соперника в абсолютно доминантной манере. Миниатюрный кыргызстанец Алыкулов истерзал постаревшую и потерявшую в качестве оборону "Астану", а упомянутый Гуральски в одиночку "съел" центр поля. Превосходный результат, интенсивная игра, единственное, что могло расстроить, - состояние "Астаны" в тот вечер. Все-таки мы привыкли, что "Астана" - "Кайрат" - это, как правило, конкурентный матч с равными по силе командами.  



Оценка по селекции 



Яцек Гуральски, Вагнер Лав, Гулжигит Алыкулов, Абат Аймбетов - это все точечные попадания, трансферы, которые сработали на сто процентов. Плюс в том, что большинство из них еще обладает потенциалом для роста и перепродажи, а Вагнер дал не только качество, но и привлек нейтральную аудиторию. Камо Оганесян, опять же, полезный трансфер, недорогой игрок с нужным паспортом и универсальными данными. Единственный не совсем понятный переход - это Кирилл Колесниченко, но по нему история еще не закрыта, возможно после аренды он сумеет проявить себя. 

Оценка по сезону 



Первый титул за 16 лет, прерванная шестилетняя гегемония "Астаны", один из самых молодых составов в лиге - все это лишь цифры, но на деле мы увидели действительно заслуженного чемпиона с поставленной игрой, четкими ориентирами в развитии и большими амбициями.

И теперь те самые амбиции пора подтверждать уже на европейском уровне, поскольку единственный недочет "Кайрата" в минувшем сезоне - выступление в еврокубках. Все это понимают и ждут еще более целостный, ментально сильный коллектив, способный доказать свою силу не только в пределах родного чемпионата. 

Фото: ПФЛК©

 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Шпилевский Алексей Лав Вагнер Гуральски Яцек Бразилия

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