Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Важная новость по конкурсам!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В сборной Казахстана новичок - футболист из "Фенербахче": родился в Шымкенте, но уехал в Турцию, где тренер кормит с ложечки

Он является воспитанником стамбульского клуба.

В сборной Казахстана новичок - футболист из "Фенербахче": родился в Шымкенте, но уехал в Турцию, где тренер кормит с ложечки
Микаэль Аскаров. Фото: ФК "Фенербахче"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Защитник турецкого "Фенербахче" Микаэль Аскаров получил приглашение в молодежную сборную Казахстана по футболу (U-21) для участия в международном турнире Antalya Cup-2021. Корреспондент Vesti.kz рассказывает интересные факты о 18-летнем футболисте.

Известно, что казахстанский игрок, родившийся в Шымкенте, в 2011 году в неполные девять лет вместе с родителями, которые трудятся в туристической сфере, переехал в Турцию.

Аскаров является воспитанником стамбульского клуба. Он прошел все ступени в его структуре. Несмотря на проживание в этой стране, футболист, выступающий на позиции левого защитника, имеет гражданство Казахстана.

По данным Transfermarkt, в составе "Фенербахче U-19", помимо Аскарова, есть несколько игроков турецкой национальности с паспортами Германии, Нидерландов, Северной Македонии и Ирана. И только казахстанец - без двойного гражданства.

В 2018 году он провел один товарищеский матч за юношескую сборную Казахстана.

Отметим, что Аскаров уже дебютировал за основную команду стамбульского клуба. 15 ноября прошлого года он провел матч против клуба "Карагюмрук". Товарищеский поединок завершился со счетом 3:3. Аскаров выступал с первых минут встречи на своем левом фланге обороны под 72-м номером. Был заменен на 75-й минуте.

Кроме того, он привлекался к тренировкам с основным составом. В декабре на одном из занятий перед матчем 16-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши" Аскарова в день его 18-летия поздравили руководители клуба и главный тренер "Фенербахче" Эрол Булут. Казахстанец задул свечи на торте, а наставник "канареек" покормил его с ложечки.

Впрочем, пока Аскаров закономерно выступает в национальном первенстве среди клубов, возраст игроков которых не превышает 19 лет. 14 марта он сыграл за "Фенербахче" против сверстников из "Генчлербирлиги". Встреча первого тура завершилась в пользу клуба из Анкары - 1:0. 21 марта команда казахстанца примет другой клуб из Стамбула "Бешикташ".

В предыдущем сезоне Аскаров провел шесть матчей в чемпионате в данной возрастной категории.

В прошлом году турецкое издание Sabah.com.tr включило казахстанца в число игроков, которые могут попасть в большой европейский клуб. Материал был подготовлен в контексте перехода воспитанника "Фенербахче" Мериха Демирала в возрасте 21 год в итальянский "Ювентус". Турецкий защитник достался туринскому клубу за 19 миллионов евро, которые были заплачены его прежней команде "Сассуоло".

Отметим, что в рамках подготовки к Antalya Cup 2021 казахстанская "молодежка" проведет учебно-тренировочный сбор в Алматы и Анталии в период с 21 по 31 марта. На Antalya Cup подопечные Кайрата Нурдаулетова встретятся со сверстниками из Северной Македонии, Болгарии и Узбекистана. В отборочном турнире Евро-2023 молодежная сборная Казахстана сыграет в группе I с командами Дании, Бельгии, Турции и Шотландии. Для казахстанцев отборочный турнир стартует в июне.

Фото: ФК "Фенербахче"©

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Ювентус Турция Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:46
Футбол

"Астана" объявила о возвращении Исламбека Куата
Сегодня
17:36
Футбол

Шесть футболистов "Ордабасы" вызваны в сборную Казахстана на матчи с Францией и Украиной
Сегодня
17:03
Футбол

В сборной Казахстана новичок - футболист из "Фенербахче": родился в Шымкенте, но уехал в Турцию, где тренер кормит с ложечки
Сегодня
16:03
Футбол

"Кайрат" дозаявил экс-форварда "Легии" и Сейдахмета
Сегодня
15:30
Футбол

В "Конкурс прогнозов" и "Дрим тим" добавлен второй тур КПЛ, но есть важная новость!
Сегодня
15:06
Футбол

Доверие Байсуфинова, характер лидера, успешный старт сезона. Почему Нургалиева вернули в сборную Казахстана
Сегодня
14:04
Футбол

Лидеры "Астаны" Барсегян и Томасов получили травмы
Сегодня
10:45
Футбол

В раздевалке "Астаны" произошел конфликт после матча на водяном стадионе
Сегодня
10:14
Футбол

Забракованный "Астаной" футболист вызван в сборную Казахстана на матчи отбора на ЧМ-2022
Сегодня
08:31
Футбол

"Все вопросы к КФФ". Судья - о скандальном эпизоде после матча "Атырау" - "Шахтер"
Сегодня
07:29
Футбол

Футболист "Ордабасы" впервые получил вызов в сборную Казахстана
Вчера
22:40
Футбол

"Старт чемпионата получился скомканным". Лучший игрок Казахстана-2002 оценил начало КПЛ-2021
Вчера
21:39
Футбол

"Результат в Туркестане порадовал, но матч надо было переносить". Казахстанский эксперт оценил игры первого тура КПЛ-2021
Вчера
19:02
Футбол

"Астана" подписала контракт с Исламбеком Куатом
Вчера
18:15
Футбол

Жоао Пауло и его конкуренты, или кто будет претендовать на звание самого меткого "снайпера" нового сезона КПЛ
Вчера
17:08
Футбол

Скандал в Туркестане, конфликт в Атырау и волевой "Тараз". Анархия в первом туре чемпионата Казахстана
Вчера
16:03
Футбол

Выстрел Тагыбергена, удар игрока "Тараза" и шедевр Бейсебекова. Выбери лучший гол первого тура КПЛ-2021
Вчера
14:23
Футбол

Футболист "Жетысу" получил тяжелую травму в матче с "Кайратом" и выбыл на длительный срок
Вчера
13:57
Футбол

"Актобе" следующий матч КПЛ проведет в Алматы
Вчера
13:10
Футбол

Гулжигит Алыкулов из "Кайрата" обошел форварда "Зенита" и стал лучшим футболистом недели в Азии
Вчера
12:32
Футбол

Кто выше - "Астана" или "Кайрат"? Опубликован новый клубный рейтинг УЕФА
Вчера
11:39
Футбол

Участник еврокубков от Казахстана объявил о трансфере нового футболиста
Вчера
11:23
Футбол

Еще один клуб из КПЛ нацелился на футболиста сборной Казахстана
Вчера
08:08
Футбол

Легионер клуба КПЛ высказался о камбэке со счета 0:2 на старте сезона-2021
Вчера
07:47
Футбол

"Нужна концентрация до последней минуты". Тренер "Тобола" - о недостатках и победе в первом туре КПЛ
14 марта
23:04
Футбол

Полузащитник "Астаны" Марин Томасов забил 40-й гол в КПЛ
14 марта
21:11
Футбол

Форвард "Кайрата" впервые вызван в сборную Казахстана
14 марта
20:28
Футбол

Мокин и Тагыберген получили награды за прошлый сезон КПЛ
14 марта
18:54
Футбол

"Тараз" победил "Кайсар" в матче с камбэком, пятью мячами и автоголом Ахметова
14 марта
18:50
Футбол

"Тобол" после победы в Суперкубке выиграл первый матч в новом сезоне КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика