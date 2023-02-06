На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках

После двух матчей на учебно-тренировочных сборах (УТС) в Турции футболисты "Астаны" находятся в хорошем настроении - на их счету ничья с софийским ЦСКА из Болгарии (0:0) и победа над узбекской "Бухарой" (3:1). Главный тренер столичных Григорий Бабаян наигрывает разные сочетания в составе и не забывает уделять время молодым исполнителям.

В победном матче с "Бухарой" игровое время получил и 19-летний полузащитник Саламат Жумабеков, для которого это первые сборы с основной командой. Он появился на поле во втором тайме и произвел неплохое впечатление, сыграв на левом фланге полузащиты. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о молодом футболисте "Астаны".

Жумабеков является уроженцем Жанаозена (Мангистауская область) и воспитанником футбольного центра "Каспий". Получив фундамент в родной команде, он сумел пробиться в "Астану". В мае 2021-го дебютировал в составе молодежной команды столичных во второй лиге в возрасте 17 лет и до конца сезона провел еще пять игр в третьем по значимости дивизионе Казахстана.

В том же году Саламат помог "Астане" одержать победу в чемпионате среди футбольных центров и академий из игроков 2003-2004 годов рождения. Он был признан лучшим полузащитником турнира, получив высокую оценку по итогам сезона.

В 2022-м футболист проявил себя не менее ярко. Он стал одним из важных игроков состава "Астаны-М" в первой лиге, где провел 22 матча и отметился одной голевой передачей. Кроме того, Жумабеков дебютировал за основной состав "Астаны" в рамках Кубка Казахстана.

8 июля он вышел в стартовом составе в рамках группового этапа Кубка против "Жетысу" (0:0), а после еще выходил на замену в играх с "Тураном" (1:1) и "Шахтером" (7:1). Также принял участие в полуфинальном матче турнира с "Ордабасы" (2:3), появившись на поле в концовке встречи.

Когда узнал, что выйду в стартовом составе, сразу подумал, что мне нужно показать себя с лучшей стороны, за такие шансы нужно цепляться, потому что надевать майку "Астаны" - очень важно и дорого мне. Перед матчем тренер сказал, что нам нужно играть увереннее.

Если ссылаться на Transfermarkt, то Саламат является большим универсалом. В прошлом сезоне за основную и молодежную команды "Астаны" играл как в защите, так и в полузащите. В июне 2022-го он также дебютировал за юношескую сборную Казахстана до 19 лет, а несколько раз даже выводил команду с капитанской повязкой на рукаве.

Ударно провел Жумабеков и осень прошлого года. "Астана" получила право сыграть в юношеской лиге УЕФА (аналог Лиги чемпионов для команд из игроков не старше 19 лет). Соперниками столичных были парни из албанской "Аполонии". Дальше прошли именно оппоненты - 2:4 (1:1, 1:3), но мячи в составе "Астаны" в обоих матчах забивал именно Саламат.

Взгляните на этот гол со штрафного. Да, можно сказать, что он вратарский, однако исполнил молодой хавбек все равно здорово:

Сейчас Жумабеков тренируется с основной командой "Астаны" на предсезонных сборах. Но не стоит забывать, что привлечение нескольких ребят из дублирующей команды на УТС является частой тенденцией в мировом футболе и особо ничего не гарантирует молодым игрокам. По крайней мере у Саламата есть время показать себя тренерскому штабу.

В матче с "Бухарой" Жумабеков отыграл около получаса. Со стороны показалось, что в действиях футболиста не было никакого мандража и он чувствовал себя комфортно в окружении уже опытных игроков. На его счету и подборы на чужой половине поля, и выходы из-под прессинга на своей. На 70-й минуте встречи он мог стать автором голевой передачи, но Душан Йованчич пробил над перекладиной:

Прогресс Саламата за последние пару лет впечатляет. Игрок за это короткое время дебютировал во второй и первой лигах Казахстана, Кубке страны, забивал в юношеской лиге УЕФА, а теперь тренируется и играет с основной командой "Астаны" под руководством Бабаяна.

Пока это только начало, и 19-летнему универсалу нужно будет много работать, чтобы стать важным игроком столичного клуба. Но видно, что желание и амбиции у парня есть, поэтому пожелаем ему удачи в дальнейшем развитии. При правильном подходе в перспективе из него может вырасти важный игрок национальной сборной Казахстана.

Фото: КФФ, ФК "Астана"©️

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