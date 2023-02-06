Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Автор:

Комментарии

На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках

На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках
©ФК "Астана"

После двух матчей на учебно-тренировочных сборах (УТС) в Турции футболисты "Астаны" находятся в хорошем настроении - на их счету ничья с софийским ЦСКА из Болгарии (0:0) и победа над узбекской "Бухарой" (3:1). Главный тренер столичных Григорий Бабаян наигрывает разные сочетания в составе и не забывает уделять время молодым исполнителям.

В победном матче с "Бухарой" игровое время получил и 19-летний полузащитник Саламат Жумабеков, для которого это первые сборы с основной командой. Он появился на поле во втором тайме и произвел неплохое впечатление, сыграв на левом фланге полузащиты. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о молодом футболисте "Астаны".

Жумабеков является уроженцем Жанаозена (Мангистауская область) и воспитанником футбольного центра "Каспий". Получив фундамент в родной команде, он сумел пробиться в "Астану". В мае 2021-го дебютировал в составе молодежной команды столичных во второй лиге в возрасте 17 лет и до конца сезона провел еще пять игр в третьем по значимости дивизионе Казахстана.

В том же году Саламат помог "Астане" одержать победу в чемпионате среди футбольных центров и академий из игроков 2003-2004 годов рождения. Он был признан лучшим полузащитником турнира, получив высокую оценку по итогам сезона.

В 2022-м футболист проявил себя не менее ярко. Он стал одним из важных игроков состава "Астаны-М" в первой лиге, где провел 22 матча и отметился одной голевой передачей. Кроме того, Жумабеков дебютировал за основной состав "Астаны" в рамках Кубка Казахстана

8 июля он вышел в стартовом составе в рамках группового этапа Кубка против "Жетысу" (0:0), а после еще выходил на замену в играх с "Тураном" (1:1) и "Шахтером" (7:1). Также принял участие в полуфинальном матче турнира с "Ордабасы" (2:3), появившись на поле в концовке встречи. 

Когда узнал, что выйду в стартовом составе, сразу подумал, что мне нужно показать себя с лучшей стороны, за такие шансы нужно цепляться, потому что надевать майку "Астаны" - очень важно и дорого мне. Перед матчем тренер сказал, что нам нужно играть увереннее.

Если ссылаться на Transfermarkt, то Саламат является большим универсалом. В прошлом сезоне за основную и молодежную команды "Астаны" играл как в защите, так и в полузащите. В июне 2022-го он также дебютировал за юношескую сборную Казахстана до 19 лет, а несколько раз даже выводил команду с капитанской повязкой на рукаве.

Ударно провел Жумабеков и осень прошлого года. "Астана" получила право сыграть в юношеской лиге УЕФА (аналог Лиги чемпионов для команд из игроков не старше 19 лет). Соперниками столичных были парни из албанской "Аполонии". Дальше прошли именно оппоненты - 2:4 (1:1, 1:3), но мячи в составе "Астаны" в обоих матчах забивал именно Саламат.

Взгляните на этот гол со штрафного. Да, можно сказать, что он вратарский, однако исполнил молодой хавбек все равно здорово:

Сейчас Жумабеков тренируется с основной командой "Астаны" на предсезонных сборах. Но не стоит забывать, что привлечение нескольких ребят из дублирующей команды на УТС является частой тенденцией в мировом футболе и особо ничего не гарантирует молодым игрокам. По крайней мере у Саламата есть время показать себя тренерскому штабу.

В матче с "Бухарой" Жумабеков отыграл около получаса. Со стороны показалось, что в действиях футболиста не было никакого мандража и он чувствовал себя комфортно в окружении уже опытных игроков. На его счету и подборы на чужой половине поля, и выходы из-под прессинга на своей. На 70-й минуте встречи он мог стать автором голевой передачи, но Душан Йованчич пробил над перекладиной:

Прогресс Саламата за последние пару лет впечатляет. Игрок за это короткое время дебютировал во второй и первой лигах Казахстана, Кубке страны, забивал в юношеской лиге УЕФА, а теперь тренируется и играет с основной командой "Астаны" под руководством Бабаяна.

Пока это только начало, и 19-летнему универсалу нужно будет много работать, чтобы стать важным игроком столичного клуба. Но видно, что желание и амбиции у парня есть, поэтому пожелаем ему удачи в дальнейшем развитии. При правильном подходе в перспективе из него может вырасти важный игрок национальной сборной Казахстана.

Фото: КФФ, ФК "Астана"©️

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Межсезонье в КПЛ КПЛ Астана ФК Бабаян Григорий Турция Первая лига Казахстана Кубок РК по футболу Жетысу ФК Туран ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Сборная РК по футболу Каспий

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 14:10
КПЛ
В "Астане" рассказали о провокации от узбекского клуба и оценили новичка за 2,5 миллиона евро В "Астане" рассказали о провокации от узбекского клуба и оценили новичка за 2,5 миллиона евро
Сегодня , 13:47
КПЛ
Два иностранных игрока присоединились к клубу КПЛ Два иностранных игрока присоединились к клубу КПЛ
Сегодня , 12:23
КПЛ
На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках
Сегодня , 09:48
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о контракте с экс-вратарем европейской сборной и других трансферах Клуб КПЛ объявил о контракте с экс-вратарем европейской сборной и других трансферах
Вчера , 15:25
КПЛ
В казахстанском клубе приняли решение по ведущему легионеру В казахстанском клубе приняли решение по ведущему легионеру
Вчера , 09:41
КПЛ
Казахстанский клуб объявил о новом трансфере Казахстанский клуб объявил о новом трансфере
Вчера , 09:24
КПЛ
Клуб КПЛ разгромно проиграл "Пахтакору" Клуб КПЛ разгромно проиграл "Пахтакору"
4 февраля, 18:47
КПЛ
Аргентинский легионер объяснил свое решение перейти в клуб КПЛ Аргентинский легионер объяснил свое решение перейти в клуб КПЛ
4 февраля, 16:27
КПЛ
Клуб КПЛ подписал аргентинца с опытом выступлений в Европе Клуб КПЛ подписал аргентинца с опытом выступлений в Европе
4 февраля, 15:31
КПЛ
"Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове "Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове
4 февраля, 12:44
КПЛ
Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы" Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы"
3 февраля, 23:50
КПЛ
"Тобол" подписал футболиста без опыта игры за границей "Тобол" подписал футболиста без опыта игры за границей
3 февраля, 22:53
КПЛ
Бразильский нападающий нашел новый клуб после отъезда из Казахстана Бразильский нападающий нашел новый клуб после отъезда из Казахстана
3 февраля, 22:26
КПЛ
Разгромом завершился матч клубов из Казахстана и Узбекистана Разгромом завершился матч клубов из Казахстана и Узбекистана
3 февраля, 22:00
КПЛ
"Каспий" проиграл новому клубу Баньяка из "Кайрата" "Каспий" проиграл новому клубу Баньяка из "Кайрата"
3 февраля, 21:17
КПЛ
Игрок сборной Казахстана захотел вернуться на родину. Но все не так просто Игрок сборной Казахстана захотел вернуться на родину. Но все не так просто
3 февраля, 19:35
КПЛ
Неожиданную реакцию вызвал переход лучшего бомбардира европейского чемпионата в "Ордабасы" Неожиданную реакцию вызвал переход лучшего бомбардира европейского чемпионата в "Ордабасы"
3 февраля, 19:14
КПЛ
Известный в прошлом футболист может возглавить казахстанский клуб Известный в прошлом футболист может возглавить казахстанский клуб
3 февраля, 18:10
КПЛ
"Актобе" сыграет с клубами из Узбекистана и Украины "Актобе" сыграет с клубами из Узбекистана и Украины
3 февраля, 16:14
КПЛ
"Кайсар" спасся в матче с румынским клубом "Кайсар" спасся в матче с румынским клубом
3 февраля, 08:43
КПЛ
У клуба КПЛ сорвался матч с киевским "Динамо" на сборах в Турции У клуба КПЛ сорвался матч с киевским "Динамо" на сборах в Турции
2 февраля, 18:20
КПЛ
"Не хотят дешево отдавать". Как сорвался трансфер 22-летнего футболиста "Кайрата" в РПЛ "Не хотят дешево отдавать". Как сорвался трансфер 22-летнего футболиста "Кайрата" в РПЛ
2 февраля, 17:46
КПЛ
Вратарь сборной Беларуси перешел в клуб КПЛ Вратарь сборной Беларуси перешел в клуб КПЛ
2 февраля, 16:49
КПЛ
"Тобол" одержал первую победу в 2023 году "Тобол" одержал первую победу в 2023 году
2 февраля, 14:55
КПЛ
"Астана" определилась с будущим Абата Аймбетова "Астана" определилась с будущим Абата Аймбетова
2 февраля, 13:23
КПЛ
"Астана" объявила соперников на УТС в Турции "Астана" объявила соперников на УТС в Турции
2 февраля, 13:01
КПЛ
Назван новый клуб футболиста сборной Казахстана Назван новый клуб футболиста сборной Казахстана
2 февраля, 12:26
КПЛ
"Карим Бензема" покинул клуб КПЛ "Карим Бензема" покинул клуб КПЛ
1 февраля, 19:32
КПЛ
В Узбекистане выступили против перехода игрока национальной сборной в КПЛ В Узбекистане выступили против перехода игрока национальной сборной в КПЛ
1 февраля, 17:41
КПЛ
Самый лучший трансфер? Что нужно знать о приехавшем в "Ордабасы" бомбардире Самый лучший трансфер? Что нужно знать о приехавшем в "Ордабасы" бомбардире

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus