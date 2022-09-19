Санкции от ФИФА? Стало известно о долгах клуба КПЛ перед легионером

Боснийский полузащитник Эдин Рустемович покинул "Шахтер", сообщает SportSport.
По информации источника, игрок имеет к клубу финансовые претензии. Вероятно, Рустемович будет добиваться выплат через Международную федерацию футбола (ФИФА).
Ранее сообщалось, что 29-летний босниец подписал контракт с "Радником", который после 11 матчей замыкает турнирную таблицу чемпионата.
В сезоне 2022 года Рустемович провел 11 матчей в чемпионате и три в Кубке Казахстана. На его счету один гол и два ассиста.
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