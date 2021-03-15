"Результат в Туркестане порадовал, но матч надо было переносить". Казахстанский эксперт оценил игры первого тура КПЛ-2021

Матч первого тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана "Туран" - "Астана" нужно было переносить, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он разобрал прошедшие игры.

"В матче "Туран" - "Астана" состояние поля сказалось на качестве футбола. Результат порадовал, но я бы перенес этот матч. В моей тренерской карьере был эпизод, когда состояние газона несло угрозу здоровью игроков. Но, несмотря на это, пришлось играть.

Состояние искусственного поля в Актау тоже не дало много чего "Каспию" и "Актобе" показать. Тяжело было не только играть, но и смотреть. Соперники не заслуживали победы, поэтому, ничья - закономерный итог.

"Кайрат" выиграл у "Жетысу" на классе. Даже удаление их игрока во втором тайме не помешало алматинцам выиграть. Хотя, стоит сказать, что победа далась чемпиону непростая.

Также и "Тобол" обыграл "Акжайык" на мастерстве. Здесь можно говорить о том, что "Акжайык" пока команда уровня первой лиги. Победа костанайцев на своем поле закономерна.

В игре "Кайсар" - "Тараз" получился триллер. Радует, что "Тараз" выставил состав фактически из своих воспитанников. Но, учитывая сколько голов было забито в матче, отмечу, что в обороне у обоих клубов большие проблемы. Тем не менее, надо отдать должное "Таразу" за такой камбэк уже в первом тайме. При этом я считаю, что игра была равной, но гости больше желали победы.

"Шахтер" выиграл у "Атырау" имея более сбалансированный состав. "Атырау" все-таки - новичок высшего дивизиона, а карагандинцы располагают более опытными футболистами. Они более строго сыграли в обороне и реализовали свой момент. "Шахтер" три очка заработал по праву", - заявил Есмагамбетов.

Напомним, матчи первого тура чемпионата прошли 13 и 14 марта. Единственная встреча между "Ордабасы" и "Кызыл-Жар СК" оказалась перенесенной из-за снегопада в Шымкенте. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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