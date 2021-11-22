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Развитие молодежи, узнаваемый стиль и отсутствие опыта. Какой будет "Астана" при новом тренере

Развитие молодежи, узнаваемый стиль и отсутствие опыта. Какой будет "Астана" при новом тренере
©ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Астана" выбрала нового главного тренера в лице Срджана Благоевича. Корреспондент Vesti.kz проанализировал решение столичного клуба и перспективы сербского специалиста на новом посту.

"Астана" - самый большой клуб в карьере Благоевича 

Выбор в пользу сербского тренера со стороны "Астаны" - это не совсем эксперимент, но и не гарантия определенных результатов, как это было бы в случае возвращения того же Григория Бабаяна. Благоевич никогда не работал в команде с такой историей, задачами и амбициями. Для тренера это вызов и шанс. В "Каспии ему предоставляли свободу, он мог играть в контроль и проигрывать, давление со стороны руководства и общественности по сравнению с "Астаной" абсолютно несравнимое. 

У "Астаны" уже давно не было тренера, за плечами которого столь скромное реноме. И тут вопрос даже не квалификации тренера, а его психологии - сможет ли он найти взаимопонимание с именитыми и мастеровитыми игроками, как поведет себя в стрессовых ситуациях. Посмотрим, как это будет, ведь важен не только тренировочный процесс, но и контакт с игроками, лидерами и с этим в "Астане", порой, не справлялись даже очень опытные тренеры. 

Шанс для молодых

Перестройка состава, возможное уменьшение бюджета, трансферный бан - все эти факты, которые говорят за то, что в "Астане" могут еще больше уделить внимание молодежи. В этом году Тихонов, скорее, вынужденно выпускал казахстанцев из дубля, но с приходом Благоевича омоложение может стать акцентированным и планомерным решением. 

В "Каспие" серб показал, что он может развивать молодых казахстанцев. Кстати, любопытно, что из той же "Астаны" он брал Талгата Кусяпова, Султана Сагнаева и Рамазана Каримова. В Актау Благоевич также дал шанс местным Амандыку Набиханову и Максату Тайкенову. В итоге второй дорос до уровня национальной сборной. 

Благоевич котирует Кусяпова и Сагнаева, поэтому не исключено, что защитник вернется в столичный клуб, а полузащитник станет игроком основы. В целом приход Срджана - это позитивный сигнал для молодых игроков "Астаны". 

Появление стиля 

"В прошлом году я поставил себе задачу - проанализировать игры "Аталанты". Мне очень понравилось, что они делали, они показывали нечто необычное. Много раз смотрел игры "Сассуоло" при Де Дзерби. Несколько лет назад мне было также  интересно смотреть на команды Конте, ведь он вернул систему игры в три защитника.

Пару лет назад мне также была интересна команда "АЗ Алкмаар", она тогда была в группе с "Астаной", "Партизаном" и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы. Ну и в конце отмечу тренера, который является одним из лучших в истории, - это Гвардиола", - так Благоевич говорил о своих симпатиях в мировом футболе. И надо сказать, что сам серб сильно отличается от всего тренерского цеха в Казахстане. Его "Каспий" никогда не сидел в окопах, он внимательно наблюдает за современными тенденциями, очень детально разбирает соперников, открыт к новым идеям. 

На этом фоне заметен контраст с тем же Андреем Тихоновым. "Астана" в этом году была достаточно примитивной командой, которая прямым образом зависела от Марина Томасова и Тиграна Барсегяна. Благоевич может сделать "Астану" действительно командой, с учетом узнаваемых стилей.

 

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Метки:
Астана ФК Каспий КПЛ-2021

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