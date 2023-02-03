Разгромом завершился матч клубов из Казахстана и Узбекистана

Кокшетауский "Окжетпес" обыграл узбекский "Турон" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 4:0. Отличились Молдакараев (пенальти), Амангельды, Абзалов, а также находящийся на просмотре игрок, чья фамилия не называется.
Напомним, "Окжетпес" в прошлом году стал победителем первой лиги и вернулся в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).
Первый тур КПЛ сезона-2023 намечен на 4-5 марта. "Окжетпес" стартует выездным матчем с "Мактааралом".
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