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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Разгромом завершился матч клубов из Казахстана и Узбекистана

Разгромом завершился матч клубов из Казахстана и Узбекистана
©ФК "Окжетпес"

Кокшетауский "Окжетпес" обыграл узбекский "Турон" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Отличились Молдакараев (пенальти), Амангельды, Абзалов, а также находящийся на просмотре игрок, чья фамилия не называется.

Напомним, "Окжетпес" в прошлом году стал победителем первой лиги и вернулся в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

Первый тур КПЛ сезона-2023 намечен на 4-5 марта. "Окжетпес" стартует выездным матчем с "Мактааралом".

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить по этой ссылке.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Окжетпес ФК Узбекистан

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