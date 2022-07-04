Разгромная победа вывела "Ордабасы" в топ-3 КПЛ

"Ордабасы" на своем поле обыграл "Каспий" и вошел в тройку лидеров КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Шымкенте завершился со счетом 4:1. Хозяева вышли вперед после голов Всеволода Садовского (20 минута) и Эльхана Астанова (31).
После перерыва третий мяч "Ордабасы" был отменен из-за офсайда, а затем Руан Телеш (76) сократил отставание после результативного удара с пенальти.
Через пять минут хозяева поля снова оторвались, когда воспользовались неуверенной игрой вратаря соперников: Муроджон Халматов (80) забил третий гол. На 87-й минуте 18-летний футболист оформил дубль.
Этот результат вернул "Ордабасы" в топ-3: с 26 очками клуб из Шымкента догнал "Актобе", а на первом месте идет "Астана" (27 очков).
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