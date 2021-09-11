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"Раздевалка" была разбита на группировки". Адиев - об успехе "Шахтера" в ЛК, трансферах и казахстанцах в РПЛ

"Раздевалка" была разбита на группировки". Адиев - об успехе "Шахтера" в ЛК, трансферах и казахстанцах в РПЛ
©ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Главный тренер "Шахтера" Магомед Адиев за несколько месяцев работы вытащил карагандинскую команду из кризиса и едва не довел ее до группового этапа Лиги конференций. В развернутом интервью Youtube-каналу Vesti.kz российский специалист рассказал, почему он значительно изменил состав, с чем связан оборонительный стиль игры, как агенты влияют на одного из воспитанников клуба и что мешает казахстанцам заиграть в РПЛ.

 

О приходе в "Шахтер" и состоянии команды 

- Команда находилась в плачевном состоянии, когда я принимал решение о приходе в "Шахтер". Но я ощущал в себе силы это выправить. Когда я разговаривал с руководством, у нас даже не шла речь о финансовой составляющей, единственное, что я сказал: "Если вы хотите, чтобы я возглавил команду, ее надо усилить, именно глубину состава". 

Когда я пришел в команду, то увидел, что "раздевалка" разбита на группировки, отсюда шли и игровые проблемы. Считаю, что тот состав, не умаляя достоинств каждого, у них не было мотивации добиваться больших высот. Чем больше я работал с командой, было ощущение, что некоторых футболистов все устраивает и они здесь неплохо проводят время. Когда мы разобрались с ситуацией и поняли, с какими людьми нам не по пути, до открытия трансферного окна оставалось еще определенное время, пришлось пойти на резкие шаги в виде отстранения футболистов. Да, я понимал, что обойма футболистов и без того небольшая, но  с другой стороны, нельзя было тянуть, поскольку случавшиеся срывы в матчах с "Каспием" и "Тоболом" могли повториться. Я пошел на риск, отодвинул этих людей от раздевалки для того, чтобы хоть как-то объединить коллектив. Плюс мы начали опираться на молодых ребят, которые до этого практически не рассматривались как игроки для основной команды. Я считаю, что это было правильное решение, хоть и наша игра была без изысков. 

Когда мы проиграли "Кызыл-Жару" дома - это был переломный момент для меня, очень болезненное поражение, поскольку впервые за долгое время мы играли дома, люди пришли посмотреть на команду. Никогда не забуду, как после финального свистка болельщики скандировали в мой адрес очень нелицеприятные слова. Я специально шел до туннеля медленно, хотел, чтобы все люди насладились тем, что они кричат мне в лицо. Они не знали всей ситуации и глубоко затронули меня. И в тот момент это для меня оказался стимул: если ты не хочешь, чтобы так продолжалось, должен что-то сделать. На следующий день после той игры ко мне подошли игроки, в частности капитан команды Шацкий, именно в этом заключался переломный момент, они сказали, что собрались командой, долго общались и заявили, что готовы к радикальным мерам, дабы выправить ситуацию и поддержать меня. Это был большой знак, если команда так реагирует, значит, у нас должно получиться. 

Все люди, которые покинули команду, я не умаляю их достоинств, они неплохие футболисты, с каждым я разговаривал и объяснил, почему нам не по пути. 

О противостоянии со "Стяуа"

- В какой-то степени я благодарен "Стяуа", их главному тренеру, они сильно добавили нам мотивации, ведь они говорили, что однозначно пройдут нас. Я считаю, что после первой игры мы их подтолкнули к тому, чтобы они перенесли матч на нейтральное поле. После концовки первого матча они поняли, что с нами не будет так просто, поэтому они пошли на такие шаги, неблагородные. 

О влиянии агентов на Свиридова 

- К сожалению, думаю, тут моя ошибка в том, что я не донес до Ивана и его отца... Очень переживаю за этого футболиста, ведь он молодой, ты его ведешь, хочется, чтобы он прогрессировал. Но его проблема не в игровом плане, а в том, что за его спиной стоят не те агенты, которые сосредоточены на своих нюансах, а не на карьере Ивана. Это свойственно молодым. Как в книге "Алхимик" был посыл: мы ищем счастье по всему миру, а на самом деле счастье рядом, за углом. Это я пытался донести до Свиридова. А ему говорят, что где-то там будет хорошо. В этом плане не так с ним разговаривали. Поэтому парень откатился от тех позиций, на которые мы вышли. Надеюсь, что тот же вызов молодежную сборную поменяет его мировоззрение и он возьмется за дело. 

О потенциальных казахстанцах в РПЛ 

- Тут зависит от характера футболиста, его ментальности. Если игрок так настроен, то почему нет, у некоторых футболистов может получиться. Но, как и в России, я заметил, что есть игроки, которых устраивает, что с ними происходит. Ты значимый игрок в своем чемпионате, есть защищенный контракт и ты не хочешь чего-то большего.

На своем опыте скажу, я работал в чемпионате России с казахстанскими футболистами: человек обладает потенциалом, может играть, но там конкуренция, а он требует к себе особого внимания, и когда этого не происходит, человек начинает искать причины в чем угодно, только не в себе. 

Сейчас в Казахстане среди местных игроков мне нравится Логвиненко, заметно, что игрок с большим интеллектом, может, ему и не хватает скорости, но его видение игры бросается в глаза. Плюс ряд футболистов "Кайрата" и "Астаны" - там собраны лучшие местные игроки и каждый из них при своем желании мог бы побороться в РПЛ. 

Тот же Щеткин уже ездил в "Ротор". Шомко - очень хороший защитник, за ним было интересно наблюдать в чемпионате России.

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2021 Лига конференций Наши в еврокубках Футбол Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Оразов Рамазан Премьер-лига России

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