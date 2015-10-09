Рафаэль Уразбахтин принял решение по карьере после ухода из "Кайрата"

Бывший главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин решил взять паузу в карьере после ухода из алматинского клуба, передают Vesti.kz.

Уразбахтин определился с будущим

По информации источника, 47-летний специалист планирует немного отдохнуть от футбола и только после этого изучить возможные варианты продолжения карьеры за пределами Казахстана.

Таким образом, в ближайшее время Уразбахтин не планирует возглавлять ни один из казахстанских клубов.

"Кайрат" упустил чемпионство

Напомним, 26 октября "Кайрат" официально объявил об уходе Уразбахтина с поста главного тренера.

За тур до финиша КПЛ-2026 алматинский клуб потерял шансы на чемпионство, уступив золото шымкентскому "Ордабасы".

Достижения Уразбахтина с "Кайратом"

Уразбахтин возглавил "Кайрат" в сентябре 2024 года и уже по итогам первого сезона привёл клуб к чемпионству Казахстана.

В 2025 году под его руководством алматинский клуб завоевал Суперкубок Казахстана, защитил чемпионский титул и впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

В сезоне-2026 "Кайрат" вышел в общий этап Лиги конференций и завоевал серебряные медали КПЛ.

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