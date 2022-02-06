Пять игроков "Кайрат-Москва" отправились на сборы с "Кайратом"

Как минимум пять игроков московского "Кайрата" отправились с основной командой из Алматы на учебно-тренировочные сборы в Турции, сообщает KazFootball.kz.

"В их числе два представителя России Вадим Ульянов и Антон Крачковский, а также три воспитанника академии "Кайрата" – Вячеслав Швырев, Лев Кургин и Егор Ткаченко", - говорится в сообщении.

20-летний голкипер Вадим Ульянов является воспитанником балашихской "Керамики". Ранее выступал за московское "Строгино". В текущем сезоне ФНЛ-2 за "Кайрат-Москва" сыграл девять матчей, пропустил десять мячей и еще четыре игры сыграл "на ноль".

19-летний полузащитник Антон Крачковский – воспитанник московского ЦСКА, выступающий на правах аренды за "Кайрат-Москва". В этом сезоне ФНЛ-2 сыграл за "желто-черных" 18 матчей, забил один мяч и выполнил четыре голевые передачи.

Вячеслав Швырев, Лев Кургин и Егор Ткаченко являются игроками "Кайрата". Летом прошлого года были отправлены в новый футбольный проект – "Кайрат-Москва".

Швырев провел за московский клуб 17 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста. А выступающий на позиции левого защитника Лев Кургин принял участие в 19 матчах (1606 минут). Латераль запомнился тем, что исполнил "сухой лист" в матче против молодежки "Зенита" (3:0). На счету Егора Ткаченко 16 сыгранных матчей в футболке московского "Кайрата".