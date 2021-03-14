Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и других игр первого тура КПЛ-2021

Сегодня, 14 марта, пройдут еще четыре матча Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В 15:00 в Шымкенте "Ордабасы" примет петропавловский "Кызыл-Жар", а "Каспий" в Актау сыграет с "Актобе". В 17:00 обладатель Суперкубка Казахстана "Тобол" в Костанае примет уральский "Акжайык", а "Кайсар" в Кызылорде сыграет с "Таразом".
Матч "Ордабасы" - "Кызыл-Жар" можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, а остальные игры покажет Sportrecs.
"Ордабасы" - "Кызыл-Жар"
Трансляция № 1 >>>
Трансляция № 2 >>>
"Каспий" - "Актобе"
Трансляция № 1 >>>
"Тобол" - "Акжайык"
Трансляция № 1 >>>
"Кайсар" - "Тараз"
Трансляция № 1 >>>
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