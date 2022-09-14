Проблемы Благоевича и опыт Бабаяна. "Астана" вытеснит "Актобе" и возьмет чемпионство?

На этой неделе состоялась самая громкая тренерская отставка в чемпионате Казахстана - "Астана" уволила Срджана Благоевича и вернула Григория Бабаяна. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что не получилось у сербского тренера и почему столичный клуб теперь является более явным претендентом на титул КПЛ.

Заслуживал ли Благоевич отставки?

Если подходить исключительно со спортивной точки зрения, то Благоевич, безусловно, должен был доработать до конца сезона. Крайне странная и редкая ситуация, когда тренера увольняют в положении реальной борьбы сразу за два титула. Сербский специалист поставил "Астане" симпатичный, атакующий стиль. В плане результативности и зрелищности "Астана" была лучшей в КПЛ с отрывом.

Но были и пробелы. Следование одному стилю и отсутствие тактической гибкости привело команду Благоевича к болезненному вылету от "Ракува" в Лиге конференций. Кроме того, не все идеально складывалось и в раздевалке "Астаны". Раздражающее болельщиков доверие к Марко Милошевичу, конфликт с Исламбеком Куатом и, судя по слухам, не самые теплые отношения с Раем Влутом, который в том числе поэтому решил покинуть столичный клуб. Достаточно средний уровень коммуникации с игроками и отсутствие полного контроля над раздевалкой также не добавляло вистов сербскому тренеру. Опять же, по информации источников, знакомых с ситуацией, большинство лидеров "Астаны" с воодушевлением встретили новости о приходе Бабаяна и отставке Благоевича.

Но, вероятно, главный фактор неожиданной смены тренера - перестановки в руководстве. Назначение Саяна Хамитжанова на должность советника генерального директора, судя по всему, и предрешило судьбу Благоевича.

Бабаян вернет "Астане" правильную организацию

Возможно, "Астана" уже не будет столь фестивальной командой, которая закидывает по несколько мячей соперникам, но по части организации и дисциплины это будет другой уровень игры. Самостоятельная работа Григория Константиновича в "Тоболе" подтвердила, что он прежде всего большой менеджер. Всего за пару лет он отладил процесс спортивной структуры и работы "Тобола", подняв клуб на другой уровень.

В это же время в "Астане" после ухода ряда руководителей и тренеров (добившихся самых весомых успехов в истории клуба с 2014 по 2018 год) организация спортивного процесса лишь ухудшалась, а порой и вовсе не выдерживала никакой критики.

Бабаян вернет "Астане" именно это - отлаженность и солидность в организации работы клуба, дабы не повторялись ужасные ситуации наподобие отсутствия чартера на еврокубки за день до игры.

"Астана" теперь фаворит чемпионской гонки КПЛ?

В казахстанском футболе порой все меняется с невероятной скоростью и, несмотря на чемпионский ход "Актобе", их шансы на титул уже не выглядят столь однозначными. Более того, по нашим оценкам, скорее, "Астана" на данный момент более явный претендент на чемпионство. После глобальной перестройки в столице "Актобе" опасается "Астаны". Бабаян знает, что такое титулы, он умеет выигрывать большие матчи, у него громадный опыт. Для Карповича это первый реальный поход за титул КПЛ, и в этой борьбе он уже рефлексирует по разным вещам, в том числе по поводу состава (отмечая, что многие его игроки не выигрывали золото) и качества газона на домашнем стадионе. Той уверенности, что была летом у команды, сейчас уже нет. На днях для "Актобе" прозвучал первый тревожный звонок в матче с "Мактааралом". Кроме того, коллектив Карповича хорош дома, но уязвим в гостях, а ведь им предстоит сыграть на выезде с колючим "Акжайыком", а также "Тоболом" и "Ордабасы", которые в представлении не нуждаются. "Актобе" чувствует дыхание "Астаны", а приход Бабаяна лишь усиливает давление на западно-казахстанский клуб.

Прямая трансляция матча "Астана" - "Тобол"

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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