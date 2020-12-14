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"Признаю, что хорошо зарабатывал". Легионер - о причинах ухода из "Кайрата", предложениях из Европы и жизни в Казахстане

Скоро он должен определиться с новой командой.

"Признаю, что хорошо зарабатывал". Легионер - о причинах ухода из "Кайрата", предложениях из Европы и жизни в Казахстане
Конрад Вжесиньски. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бывший футболист "Кайрата" Конрад Вжесиньски в интервью Meczyki.pl рассказал, почему решил покинуть алматинский клуб, а также поведал о поступавших ранее предложениях от казахстанских и европейских команд.

- После двух сезонов вы расстались с "Кайратом". Почему?

- Это было совместное решение. Мой контракт истекал, и мы подумали, что сейчас хорошее время для перемен. Я выиграл чемпионат - первый за 16 лет для клуба. "Кайрат" - большой клуб в Казахстане. Он определенно выделяется из общей массы вместе с "Астаной". Он заслужил, наконец, победу в чемпионате. Год назад у нас не получилось, мы заняли второе место, но теперь мы достигли своей цели.

- Вы играли меньше, чем после трансфера из Польши.

- Многое этому способствовало. В первой части соревнований и в самых важных матчах я играл больше. В итоге, когда мы выиграли титул за четыре тура до конца чемпионата, игрового времени стало меньше. Известно, что клуб также начал делать ставку на игроков, которые будут его костяком в будущем. И я решил уйти. Между тем, путаница с коронавирусом все еще была. Это было тяжелое и трудное время для всех.

- Летом у вас же было несколько предложений.

- Да, но я хотел выиграть чемпионат и решил доработать контракт до конца. Теперь я свободен. Летом поступали предложения из Турции. Также интересовались мной из Шотландии и Польши. Есть предложение с Ближнего Востока. Несколько месяцев назад я думал о том, как лучше поступить и в итоге решил, что надо доиграть в "Кайрате".

- Были ли предложения из Казахстана?

- Я играл в большом клубе. Я продвигался и признаю, что хорошо зарабатывал. Многому научился у тренера Алексея Шпилевского. Не могу ни на что жаловаться, потому что "Кайрат" - хорошо организованный клуб, у которого отличная тренировочная база, тренировочные сборы проходят на высшем уровне... Полный комфорт. Однако я посчитал, что мне 27 лет и я еще могу играть на хорошем уровне. Ставлю перед собой новые цели. Поэтому понял, что изменения пойдут мне на пользу. Я из тех игроков, которые любят поднимать планку. Мы говорим о разных направлениях, и мое будущее должно проясниться в ближайшее время.

- Как жилось в Казахстане?

- Очень хорошо. У меня было несколько хороших предложений от местных клубов, но я, скорее всего, поменяю страну. Здесь родился мой первый ребенок. Жена сейчас беременна... В моей жизни тоже много всего происходит. Надеюсь на новую и интересную главу в ней.

- Можете ли перейти в польский клуб?

- Ходят разные слухи, но я бы не хотел их комментировать. Я предпочитаю конкретику. Мы рассматриваем разные предложения. Я не говорю "нет" польским клубам, хотя должен признать, что предпочел бы играть за границей. Ситуация должна скоро проясниться.

Отметим, что Вжесиньски стал игроком "черно-желтых" в начале 2019 года. Во всех турнирах сыграл 43 матча, в которых забил шесть мячей и отдал десять ассистов.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Польша

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