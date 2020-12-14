Пришел, увидел, победил. Лучший нападающий КПЛ-2020

Удивительный трансфер и потрясающая отдача - вот как можно описать период из жизни Вагнера Лава в Казахстане. Форвард оказался не только изящен, но и невероятно эффективен, что в итоге принесло долгожданный титул "Кайрату". Корреспондент Vesti.kz резюмирует выступление бразильца и признает его сильнейшим нападающим чемпионата страны.



Нас поразил прогресс Айбара Жаксылыкова, мы рады стабильности которую обрел Абат Аймбетов, нельзя не отметить результативность лучшего снайпера лиги Жоао Пауло, особенно на фоне блеклой игры его команды. Но явлением, событием, главным героем в атакующей среде КПЛ стал неподражаемый Вагнер Лав.



Изначально его переход воспринимался с некоторой долей скепсиса. Возрастной бразилец едет в далекий Казахстан, заработать легкие деньги, в чем его мотивация, как он впишется в игровую модель Шпилевского, где так важен объем работы? Вот такие вопросы звучали часто.Но Вагнер принес первый чемпионский титул "Кайрату" за 16 лет. Не в одиночку, но его влияние на результаты оказалось гораздо выше, чем предполагалось. Вагнер предстал форвардом с потрясающим футбольным интеллектом. Ни одного лишнего движения, превосходная органика в принятии финальных решений, менталитет настоящего победители. Эти качества позволили прибавить и команде и его партнерам. В частности, визуально казалось, что именно при Вагнере несколько иначе и еще полезнее заиграл Абат Аймбетов.На счету Вагнера семь голов и пять ассистов в 13 матчах чемпионата. Могло быть и больше, но сразу после завоевания титула бразильца отпустили в досрочный отпуск. Вагнер дважды уложил "Ордабасы" (особенно важными были его действия во второй игре против шымкентцев), не заметил "Тобол" (гол+пас, победа 4:0), а также не позволил команде упасть в неудачных для "Кайрата" играх против "Шахтера" и "Окжетпеса". Класс и эффективность Вагнер подтвердил и в еврокубках, да это не имеет отношения к КПЛ, но лишь подчеркивает в насколько хорошей форме пребывал игрок.Трансфер Вагнера был нужен "Кайрату" и всей лиги. После завершения карьеры Андрея Аршавина КПЛ не хватало мастера, который может показать футбол в его кристаллизованном виде. Благо, что алматинский клуб продлил контракт с Вагнером еще на год, ведь казахстанские болельщики точно заслужили шанс посмотреть вживую на бывшего игрока сборной Бразилии.