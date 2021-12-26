"Прежнего заработка уже нет". Капитан "Астаны" - о кризисе в клубе, ситуации в сборной и призывах закрыть футбол в Казахстане

Капитан "Астаны" и защитник сборной Казахстана по футболу Абзал Бейсебеков стал гостем очередного выпуска YouTube-подкаста Nursultan Qurman, где рассказал о новом контракте со столичным клубом, неудаче в Лиге конференций, ситуации в национальной команде, а также высказался о допинге Бауыржана Исламхана и Руслана Валиуллина. Его слова приводит Meta-ratings.kz.

Футболист сборной Казахстана получил предложение из Европы с зарплатой в 25 тысяч долларов в месяц

О новом контракте с "Астаной"

– Мой новый договор с клубом рассчитан на три года. Насчет своих одноклубников Исламбека Куата и остальных я не в курсе, но предполагаю, что с ними также ведутся переговоры. Другие команды на меня с предложениями не выходили, правда, были некоторые слухи.

Кто именно мной интересовался? "Тобол". Про остальных не знаю. Понятно, что костанайцам определенно нужно усиление под грядущие игры в Лиге чемпионов. Пойти туда можно было бы – все-таки хочется сыграть на групповом этапе самого престижного клубного турнира в мире, однако у меня ведь есть травма, и на восстановление потребуется месяц-другой.

Из-за нее я не смог доиграть концовку сезона, поэтому в срочном порядке требовалось сделать операцию. С данной целью съездил в Германию, пробыв там месяц. По приезду встретился с руководством – сели за стол переговоров и обо всем договорились. Вы в курсе, что в "Астане" я играю уже несколько лет, и за эти годы у нас с клубом сложились доверительно-профессиональные отношения. Если будет на все воля Всевышнего, планирую закончить карьеру там же. Сейчас просто не хочется куда-то особо выезжать, покидать, так сказать, насиженное место, даже если в другом клубе предложат больше денег. Я в "Астане" всем доволен.

О финансовых трудностях "Астаны2

– В начале прошлого года нам сообщили, что придется снизить зарплатный фонд клуба ровно наполовину из-за трудностей с финансированием. Предупредили, сказав, что каждый волен искать другие варианты, если ему не нравятся новые условия. Пояснили – это максимум, что они могли предложить на тот момент по деньгам. Я взял несколько дней на раздумье, советовался с домашними, и отец сказал, что, мол, слава Всевышнему, твое положение вполне стабильно, поэтому соглашайся на то, что предложили. Родные всегда меня поддерживают, поэтому я с уверенностью решил остаться в команде и никуда не уходить.

Какова была тогда зарплата? Местным игрокам, как и новоприбывшим легионерам, ее уравняли, сделав примерно одинаковой – по 8-10 тысяч долларов каждому. В этом же году немного надбавили. Прежнего заработка уже нет, поскольку есть потолок финансирования, и руководство старается экономить. Их понять тоже можно.

Тем не менее в одном из пунктов предыдущего контракта с "Астаной" между нами была договоренность о том, что я смогу уйти свободным агентом в случае интереса ко мне со стороны иностранных клубов, ровно как и по условиям нового недавно заключенного контракта. То есть руководство не станет чинить препятствий и с готовностью отпустит в случае чего.

Об УТС в Турции

– В начале января, примерно 7-8-го числа, мы вылетаем в Анталью на сборы для подготовки к новому сезону. Я же буду тренироваться отдельно от основной группы по индивидуальной программе. С нами будет специалист по физподготовке, с ним я и буду заниматься. Об этом мы вчера говорили с главным тренером Срджаном Благоевичем в личной беседе.

О Благоевиче

– Он производит только приятное о себе впечатление. Хорошо говорит, и мысли у него правильные. Думаю, он сможет поставить нам качественно новую игру.

О позиции на поле

– Все будет зависеть от того, как скажет главный тренер. Правда, забыл поговорить с ним об этом (смеется). Моя любимая позиция – полузащита. Мне очень там нравится. А вообще я никогда не перечил решениям тренеров, если меня отправляли на другую часть поля. Естественно, мы сначала обсуждаем это с наставниками, они прислушиваются к моему мнению, но конечное решение остается за ними. Я с пониманием отношусь к этому.

О прошедшем сезоне

– Думаю, что у "Астаны" был вполне нормальный сезон. Год мы начали с кризиса, когда по несколько месяцев задерживали зарплату, терпели, продолжая тренироваться. Да, концовку чемпионата мы смазали, потерпев неудачу, плюс были некоторые перестановки в руководстве клуба, что, как мне кажется, несколько сказалось на команде. Учитывая все факторы, в том числе трудности, считаю, что сезон вышел у нас неплохим.

О Лиге конференций

– Да, в этом турнире мы выступили неудачно, проиграв дома со счетом 3:4 финскому КуПСу, по ходу матча ведя с разницей два гола. Берем вину на себя – полностью наша ошибка.

Травля голкипера после той игры? Футбол такая игра, что частенько болельщики обвиняют сначала защитников, а затем вратаря в пропущенных мячах. Все мы тогда допустили немало ошибок, а решающую и последнюю сделал голкипер. Бывает и такое. Не надо было винить в этом Непогодова. После игры он в раздевалке принес извинения за просчеты, мы же ответили, что все были виноваты в том поражении.

О Тихонове

– Андрей Валерьевич – хороший специалист с собственной точкой зрения и мнением. Умеет ладить с другими людьми. Не скажу, что он тренер уже высокого уровня, поскольку делает свои первые шаги в данной профессии. Думаю, со временем из него получится достойный специалист.

О легионерах

– Не могу точно сказать, чему я научился у них, а чему они у нас. Тренируясь и играя рядом с тем же Томасовым или уже ушедшим Барсегяном, видишь их истинный уровень. Марин частенько приходит на помощь на поле, страхуя в некоторых моментах. Тигран же непредсказуемый человек (смеется). Но дисциплина у него в полном порядке.

Об одноклубниках

– За футболистами "Астаны" не замечал каких-либо пороков, типа игр в карты, покер или казино на деньги. У нас таковых нет. Может, есть некоторые, кто может иногда выпить, но при этом не слышал, чтобы кто-либо терял из-за этого головы. Я же спокойно отношусь ко всему. Не люблю играть в азартные игры и вообще не пью.

Об отце

– Немалая заслуга в личных успехах принадлежит моим родителям. Отец в детстве водил меня смотреть, как играют его коллеги, говоря, чтобы я учился у них. Он ставил цель сделать из меня профессионального футболиста и всегда во всем помогал – привозил и забирал с тренировок, покупал мячи, формы и так далее. Я стал тем, кем стал благодаря ему. Что говорить, мои сверстники и друзья, ходившие со мной на футбол, говорили, что, возможно, тоже стали бы футболистами, будь их родители, как мой отец.

Вот вам еще одна история: как-то в детстве мы с отцом пошли на рынок, чтобы купить камеру для колеса его машины. Давая сдачу, продавец вытащил пачку денег, и несколько купюр подхватил ветер. Одна из них упала к моим ногам, и этот человек, поднимая ее, сказал, мол, мне суждено зарабатывать большие деньги. А отец в одном из разговоров позже признался, что в тот момент решил сделать из меня футболиста. Так оно и вышло, а я всю жизнь зарабатываю деньги ногами (смеется).

О потенциальных новичках

– Кстати, вчера главный тренер клуба Благоевич советовался относительно того, кто мог бы усилить состав команды. Я сказал, что таковыми вижу Асхата Тагыбергена и Гафуржана Суюмбаева из-за их наличия на трансферном рынке, так как оба на сегодняшний день являются свободными агентами. Оказывается, что клуб и так не против позвать в команду Асхата. Что Суюмбаев, что Тагыберген, думаю, с радостью согласились бы присоединиться к "Астане". Но тому же Асхату для начала надо утрясти все вопросы с "Тоболом".

Антонио Рукавина тоже необходим клубу. Он – настоящий профессионал и выполняет просто колоссальный объем работ на поле. Так сказать, "пахарь". Но все будет зависеть от тренера и руководства.

О сборной

– Что происходит со сборной? Даже не знаю, что ответить. Думаю, со временем все образуется. Тем более, на следующий год у нас несколько игр в рамках турнира Лиги наций. Если обыграем в первой игре Молдову, то потом будет легче. Талгат Байсуфинов делает все возможное, чтобы улучшить результаты нашей сборной, и мы тоже стараемся изо всех сил. Не знаю, чего нам пока не хватает. Да, терпим неудачи, но уверен, что все обязательно наладится. Одной из причин вижу нехватку качественных полей, развития инфраструктуры и отсутствие клубных академий. Нам нужно иметь больше качественных арен и воспитывать новое поколение на лучших для них условиях. Если делать все правильно, у сборной Казахстана может быть светлое будущее.

Считаю, нам не нужно натурализовывать легионеров. У нас есть немало своих мастеров. В этом году наши результаты были бы куда лучше, будь в строю, например, Бауыржан Исламхан и Бахтиер Зайнутдинов. Однако пока не получается собрать всех в одну команду, постоянно что-то мешает.

Талгат Маруанович – прекрасный человек и специалист со своим взглядом на футбол. Умеет поддерживать здоровый микроклимат в команде и находится со всеми в хороших отношениях.

О призывах запретить футбол в стране

– Ну как можно взять и закрыть футбол, ведь из ста человек девяносто девять любят игру и следят за ней. Молодое поколение сейчас мечтает стать футболистами, а не врачами или полицейскими, как мы когда-то. Если запретить футбол, то у целого поколения молодых детей может не остаться мечты.

О товарищах по сборной

– Верю, что Исламхан вернется на прежний уровень и обязательно попадет в главную команду страны. Хочется, чтобы мой друг Елдос Ахметов также играл под знаменем сборной. Однако все будет зависеть от него.

Жамбыл Кукеев? Да, общаемся при встрече. Жамбик когда-то был звездой номер один в Казахстане, ведь он действительно сильный игрок. Вообще принято считать Бауржана Джолчиева очень талантливым футболистом, но скажу, что Жамбыл превосходил его в этом компоненте в свои 20 лет.

О Джолчиеве

– С Бауржаном сейчас мы не на связи. Не говорит, куда пропал и где он вообще. Есть в его характере черта, когда, например, нужно с кем-то встретиться, он может не прийти, хотя договаривался об обратном. Каждый человек уникален. Все со своими особенностями. Так-то Бауржан неплохой парень.

О допинге Валиуллина и Исламхана

– Руслан не применял намеренно допинг. Просто выпил один энергетический напиток типа "Red Bullа", но оказалось, что в его составе есть вещество, расцениваемое международным антидопинговым агентством как запрещенное. На самой баночке из-под напитка не указано наличие данного средства.

Что касается Исламхана, то, кажется, в спрее для носа, возможно, было какое-то содержание запрещенного препарата, ведь Бауыржан – аллергик и страдает от затруднений с дыханием. Возможно, дело в этом, точно не знаю.

О Стойлове

– Несомненно, Станимир – очень сильный тренер. Кого ни спроси, все в клубе сразу же называют его имя. Тот же Бабаян много идей почерпнул у него, и благодаря ему он сейчас тоже считается хорошим специалистом. Стойлов отлично ладил со своими помощниками, футболистами и руководством. Последние всегда покупали ему тех, кого он просил, создавая ему все условия для работы. Он силен тактически, ментально и является тонким психологом.

О будущем

– Не стану зарекаться, чтобы потом не краснеть за свои слова. Но не думаю, что останусь в футболе после завершения карьеры. Также не вижу себя на тренерском мостике. Есть вероятность того, что буду работать в структуре клуба в качестве спортивного директора.

В будущем, наверное, вернусь в Алматы. Все-таки мой родной город, да и родители живут там.

О благотворительности

– В 2019 году открылся благотворительный фонд "Харекет". Увидел, что делают правильные вещи. Посоветовался с женой, и мы решили внести свою помощь. Связался с представителями организации и предложил от своего имени подарить небольшой дом нуждающейся семье.

Футболисты по возможности стараются помогать, но не афишируют это. Организатором по сбору денег сейчас является Гафуржан Суюмбаев, и мы скидываемся по 5-10 тысяч тенге на помощь одному медресе, закупая продукты и прочие необходимые вещи.

О хобби

– Я вообще разносторонний человек. Могу поиграть и в компьютерные игры, в частности, любимый всеми "Counter-Strike". Люблю разные начинания, интересуюсь многими вещами.