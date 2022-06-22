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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Представлена символическая сборная 14-го тура КПЛ

Представлена символическая сборная 14-го тура КПЛ
©ФК "Тобол"

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную 14-го тура КПЛ-2022, сообщает официальный сайт лиги.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Стас Покатилов ("Актобе").

Голкипер "Актобе" помог одержать команде очень важную выездную победу и вплотную приблизиться к группе лидеров. Стас сумел 6 раз выручить свою команду при ударах в створ ворот, а также трижды успешно сыграл на выходе, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Одним из ключевых моментов в игре оказался его сейв под конец игры. Индекс действий – 228.

Центральные защитники: Сергей Малый ("Тобол"), Виктор Васин ("Кайрат"), Виталий Приндета ("Акжайык").

Малый совершил 10 перехватов мяча, выиграв при этом 10 из 11 единоборств около своих ворот. Тем самым помог своей команде сдержать атакующий натиск "Каспия". Индекс действия – 248.

Васин стал автором единственного мяча в игре "Кайрат" - "Махтаарал". Россиянин выиграл 100 процентов единоборств на втором этаже, совершил 8 подборов и 8 перехватов. Индекс действий – 242.

Приндета стал одним из лучших в туре по количеству перехватов – 14. Также на счету украинского защитника голевая передача и 2 успешных отбора за матч. Индекс действий – 239.

Центральные полузащитники: Дарко Зорич ("Кызыл-Жар"), Макс Эбонг ("Астана").

Дарко Зорич был неудержим в этом туре. Он стал лидером тура по количеству ударов по воротам соперника (5), один из которых в итоге стал результативным. Именно Дарко сравнял счет в матче "Шахтер" - "Кызыл-Жар", позволив команде вернуться в борьбу за три очка. Индекс действий – 242.

Эбонг стал автором двух голевых передач в матче "Астаны" против "Аксу", при этом он отдал 3 передачи в штрафную площадь соперника, а также совершил 5 подборов мяча. За счет постоянных перемещений игрок создавал пространства для своих партнеров, что позволяло обострить игру. Индекс действий - 238.

Правый полузащитник: Марин Томасов ("Астана").

Капитан "Астаны" стал лидером тура по количеству точных передач в штрафную соперника, при этом Томасов отличился и сам забитым голом в ворота "Аксу", записав гол в свой актив фирменным движением из фланга в центр и разящим ударом в угол. Индекс действий – 242.

Атакующий полузащитник: Жакып Кожамберды ("Тараз").

Атакующий полузащитник "Тараза" провел статистически неплохой матч, заработав 4 штрафных для своей команды, а также записав на свой счет 1+1 по системе "гол+пас". Индекс действий – 233.

Левый полузащитник: Зоран Тошич ("Тобол").

Лидер "Тобола" стал одним из лидеров тура по количеству успешных обводок соперника – 6, а также автором голевой передачи на Игоря Сергеева, который забил победный гол в игре с "Каспием". Индекс действий – 253.

Нападающие: Игорь Сергеев ("Тобол"), Всеволод Садовский ("Ордабасы").

Сергеев стал лидером тура по количеству ударов в створ ворот, при этом он нанес ровно половину ударов своей команды, попавших в ворота, а также стал автором единственного забитого мяча. В целом от него исходила основная опасность в игре. Индекс действий – 251.

Садовский принял участие в двух взятиях ворот – он сам забил, а затем после его удара случился рикошет от защитника "Тараза". Активные действия форварда "Ордабасы" помогли команде набрать три очка. Индекс действий — 239.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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