Поздравлял Боранбаева и выходил на "Актобе". Мог ли Дзюба оказаться в КПЛ?

Этой зимой Артем Дзюба долгое время искал новый клуб и лишь на днях подписал контракт с московским "Локомотивом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, была ли вероятность появления российского форварда в чемпионате Казахстана.

В последние годы карьера Дзюбы была достаточно успешной, он являлся одним из лидеров "Зенита", поэтому предпосылок к его переезду в Казахстан, конечно, не возникало. Хотя, судя по всему, кое-что о казахстанском футболе нападающий знал. Например, Кайрат Боранбаев после завоевания чемпионского титула "Кайратом" говорил о том, что одним из известных футболистов, который его поздравил, был именно игрок сборной России (кажется, на базе алматинского клуба даже висит футболка Дзюбы). Не исключено, что, будь "Кайрат" сейчас в прежнем состоянии (прежде всего финансовом), он вполне мог бы претендовать на Артема в нынешнее трансферное окно. Но сейчас алматинцы позволить себе такие траты не могут.

Тем не менее был другой казахстанский клуб, который имел шансы подписать Дзюбу. По информации Айдына Кожахмета, представители форварда выходили на "Актобе", но как такового диалога не состоялось, переговоры, по словам инсайдера, закончились, так и не начавшись. Сменить Жерара Гоу на Дзюбу это было бы громко, но нельзя быть уверенным в том, что россиянин оказался бы эффективнее, при этом он точно стоил бы клубу дороже, хоть и возможное соглашение предполагалось лишь до лета.

В итоге Дзюба так и не добрался до чемпионата Казахстана и нашел вариант на родине, устроившись в "Локомотив". Но, возможно, в будущем такой переход все-таки произойдет, ведь ранее никто не ждал, что в "Астане" (на тот момент "Локомотиве") появятся Егор Титов и Андрей Тихонов, в "Окжетпесе" - Дмитрий Сычев, а в "Кайрате" - Андрей Аршавин.

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