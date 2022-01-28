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Появилась информация о переходе защитника "Кайрата" в европейский клуб

Появилась информация о переходе защитника "Кайрата" в европейский клуб
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Защитник футбольного клуба "Кайрат" Дино Миканович может оказаться в "Хайдуке" из Сплита, за который он выступал в период 2013-2015 годов. Об этом сообщает Slobodnadalmacija.hr.

Отмечается, что 27-летний хорват близок к возвращению на "Полюд" (домашний стадион "Хайдука"). Но для этого ему нужно решить вопрос с "Кайратом", с которым действует контракт до конца 2022 года.

Миканович выступает за алматинский клуб с 2019 года. В предыдущем сезоне провел 40 матчей во всех турнирах и сделал один ассист.

"Хайдук" 15 раз выигрывал чемпионат Хорватии, а в нынешнем сезоне с 35 очками идет на четвертом месте из десяти в турнирной таблице.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК Хорватия Футбольные трансферы

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