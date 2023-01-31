Появилась информация об интересе "Астаны" к экс-игроку "Ювентуса"

Столичная "Астана" не предлагала контракт хорватскому экс-нападающему "Атырау" Андрия Филиповичу, сообщает Meta-ratings.kz. Информация о переходе легионера в стан действующих чемпионов Казахстана ранее появилась в социальных сетях.

"Трансфер Филиповича в "Астану"? Пока только интерес. Переговоров нет", - сообщили источнику в самом клубе.

В минувшем сезоне КПЛ Филипович провел за "Атырау" 24 матча, в которых забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.

После окончания сезона хорватский бомбардир покинул стан "нефтяников". В летнее трансферное окно-2022 с ним активные переговоры вел "Актобе", однако "Атырау" отказался отпускать своего лидера.

В СМИ ранее выходила информация о том, что "Тобол" намерен подписать контракт с Филиповичем.

Отметим, что Филипович является воспитанником "Риеки". Долгое время он выступал в академии хорватского клуба, пока в феврале 2015 года не поступило предложение от "Ювентуса". Форвард перешел в туринский клуб на правах аренды и провел там полгода, выступая за юношескую команду "Ювентуса".

Летом 2016 года Филипович подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской "Сиеной" из Серии C. До конца года он так и не сыграл за клуб и покинул Италию.

Последние пять лет Филипович выступал за словенские, голландские и албанские клубы. Перед переходом в "Атырау" он играл в составе албанской "Партизани", за которую провел десять матчей и забил два гола.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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