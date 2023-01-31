Появилась информация об интересе "Астаны" к экс-игроку "Ювентуса"

Столичная "Астана" не предлагала контракт хорватскому экс-нападающему "Атырау" Андрия Филиповичу, сообщает Meta-ratings.kz. Информация о переходе легионера в стан действующих чемпионов Казахстана ранее появилась в социальных сетях.
"Трансфер Филиповича в "Астану"? Пока только интерес. Переговоров нет", - сообщили источнику в самом клубе.
В минувшем сезоне КПЛ Филипович провел за "Атырау" 24 матча, в которых забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.
После окончания сезона хорватский бомбардир покинул стан "нефтяников". В летнее трансферное окно-2022 с ним активные переговоры вел "Актобе", однако "Атырау" отказался отпускать своего лидера.
В СМИ ранее выходила информация о том, что "Тобол" намерен подписать контракт с Филиповичем.
Отметим, что Филипович является воспитанником "Риеки". Долгое время он выступал в академии хорватского клуба, пока в феврале 2015 года не поступило предложение от "Ювентуса". Форвард перешел в туринский клуб на правах аренды и провел там полгода, выступая за юношескую команду "Ювентуса".
Летом 2016 года Филипович подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской "Сиеной" из Серии C. До конца года он так и не сыграл за клуб и покинул Италию.
Последние пять лет Филипович выступал за словенские, голландские и албанские клубы. Перед переходом в "Атырау" он играл в составе албанской "Партизани", за которую провел десять матчей и забил два гола.
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