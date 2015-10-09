Потерял мотивацию и готов к завершению карьеры? Почему Меркель провалился в КПЛ

Приезд Александра Меркеля в Казахстан должен был стать одним из самых интересных событий сезона-2026, однако ни в "Женисе", ни в "Астане" хавбек не стал определяющей фигурой. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о причинах неудачного выступления игрока и его будущем в КПЛ.

Футболист с опытом выступлений в Серии А, Лиге чемпионов и чемпион Италии в составе "Милана" — такой трансфер автоматически привлекал внимание. Тем более что Меркель возвращался на историческую родину и, по собственным словам, рассматривал Казахстан как место завершения карьеры.

Однако по итогам сезона можно констатировать: громкое имя не превратилось в громкое выступление. Сначала полузащитник не стал ключевой фигурой "Жениса", а затем не сумел закрепиться в "Астане". Его казахстанский этап карьеры оказался гораздо скромнее, чем можно было предположить перед началом сезона.

В "Женисе" за первый круг Меркель сыграл всего два полных матча и не выглядел полузащитником вокруг которого строиться игра. Скорее таковым являлся Исламбек Куат, в то время как Меркель не приносил то качество в игру, которое от него ожидали.

Летний трансфер в "Астану" был неожиданным, но в то же время показательным. "Женис" не пытался удерживать игрока и достаточно легко отпустил его в стан конкурента.

В другом столичном клубе Меркель получил эпизодическую роль. Он проигрывал конкуренцию по качествам любому из хавбеков "Астаны" и уже с августа выходил исключительно на замену. По сути, "Астана" не получила усиление на вторую часть сезона в лице Меркеля, это был игрок для обоймы и выходов на замену, но не более. В итоге, в КПЛ-2026 у хавбека 23 матча, ни одного результативного действия и суммарно всего 850 игровых минут.

Наверное, наивно было ожидать от Меркеля чего-то большего, ведь последний этап карьеры до переезда в Казахстан он провел в региональном чемпионате ОАЭ. Последний опыт конкуренции в серьезном чемпионате значится у хавбека в Иране, но было это в сезоне 2024/25.

Сам полузащитник говорил, что еще намерен поиграть в Казахстане и затем завершить карьеру, но будет ли на него спрос после сезона-2026 большой вопрос, тем более он остается легионером, что тоже является немаловажным фактором для клубов КПЛ.

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