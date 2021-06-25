Помогу команде достичь всех целей - первый новичок "Астаны"

24-летний албанский защитник Энео Битри прокомментировал свой переход в "Астану". Он отметил, что наслышан о своем новом клубе.

"Я очень счастлив быть здесь. "Астана" - большой клуб, и я хочу побеждать с командой в каждом матче. Надеюсь, что помогу команде достичь всех целей в этом сезоне и стать лучшей командой Казахстана.

Я много слышал о клубе и городе. Мне нравится Нур-Султан, действительно современный и красивый город. Надеюсь познакомиться с городом еще ближе", - цитирует Битри сайт "Астаны".

Напомним, что в составе столичного клуба албанец будет выступать под 26-м номером. Он стал первым новичком "Астаны" в летнее трансферное окно.

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