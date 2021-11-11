"Поменяли тренера, и я начал играть регулярно". Новичок сборной Казахстана - о матче с Францией и сезоне-2021

Защитник "Шахтера" и сборной Казахстана Ескендир Кыбырай поделился с пресс-службой карагандинского клуба ожиданиями от предстоящего матча с Францией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, а также отметил, что смена главного тренера в стане "горняков" позволила ему получить больше игрового времени на поле.

- Поздравляем тебя с вызовом в сборную!

- Спасибо. Играть за сборную - это моя мечта, впрочем, как и для любого другого игрока. Рад, что Талгат Байсуфинов вызвал меня. Готов помочь команде, чем смогу.

- Что скажешь о Франции?

- Франция - чемпион мира. Играть против нее большая честь для каждой команды. В ее составе есть звездные игроки. Все знают Мбаппе, Бензема и Гризманна. Я уверен, что мы улучшим свое мастерство, играя против таких футболистов. Получим большой опыт. Только играя против сильных соперников, можно развиваться.

- Что тренер говорит об этом матче, какую цель ставит?

- Я не могу все рассказать. Однако в матче против Франции мы постараемся атаковать. Мы хотим не только защищаться, но и атаковать, искать счастье в штрафной площади соперника. Будем идти вперед и стараться бить по воротам. О других тактических нюансах не имею права говорить.

- В чемпионате ты сыграл 22 матча и забил один гол. Как оценишь сезон?

- Для меня все хорошо складывается. Хоть сезон у нас закончился, мне кажется, что он только набирает обороты. Потому что я получил вызов в сборную. Есть еще кубковые матчи. На самом деле в начале сезона у меня были некоторые трудности. Потом поменяли главного тренера, и я стал регулярно играть. "Шахтер" в этом году успешно выступал в еврокубках. Для меня это тоже был отличный опыт.

Напомним, что Кыбырай впервые получил вызов в сборную Казахстана. УТС команды стартовал 7 ноября в Нур-Султане. Заключительный матч отборочного раунда ЧМ-2022 против Франции состоится в ночь с 13 на 14 ноября на стадионе "Парк де Пренс". Начало - в 01:45 по времени Нур-Султана.

Через три дня подопечные Талгата Байсуфинова примут сборную Таджикистана. Товарищеская игра состоится на стадионе "Астана Арена" в 19:00 по местному времени.