Полузащитник сборной Казахстана может сменить клуб

Футболист сборной Казахстана Бауыржан Байтана может покинуть "Тараз", сообщает Meta-ratings.kz.

Полузащитник, продлевая контракт с родным клубом, рассчитывал на то, что армянский тренер Вардан Минасян продолжит в нем работу.

Бауыржаном интересуются несколько команд КПЛ. Ранее он находился в сфере интересов "Астаны", "Кайрата" и "Шахтера", а сейчас в его услугах заинтересован "Актобе".

В минувшем сезоне Байтана стал лидером "Тараза" и вернулся в сборную Казахстана спустя продолжительное время. В КПЛ-2021 сыграл 25 матчей, забил пять мячей и сделал два ассиста. Также на его счету шесть игр в Кубке страны и два гола.

Ранее южане на пост главного тренера назначили Нуркена Мазбаева.