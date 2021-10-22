Полный паритет. Что нужно знать перед матчем "Кайрат" - "Астана"

24 октября "Кайрат" и "Астана" сыграют в центральном матче 25-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как алматинцы в этом сезоне играют на своем поле, а столичные футболисты выступают на выезде.

"Кайрат" является одной из лучших домашних команд чемпионата. "Желто-черные" в поединках на своем поле набрали 30 очков из 36 возможных. Лидерство у "Тобола", который набрал 32 балла. На счету "Кайрата" девять побед и три ничьи в 12 матчах. При этом алматинцы - самая результативная домашняя команда (34 забитых мяча). Это на семь голов больше, чем у "Тобола", и на восемь, чем у "Астаны".

В преддверии матча со столичным клубом стоит сказать, что "Кайрат" последний раз в рамках КПЛ терял очки на своем поле в начале мая, когда сыграл вничью с "Шахтером" - 1:1. После этого чемпионы прошлого года одержали в Алматы шесть побед подряд.

Между тем "Астана" является лучшей гостевой командой чемпионата. Столичный клуб в 12 выездных матчах одержал восемь побед, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. Столичные набрали 27 очков из 36 возможных. Последний раз команда Андрея Тихонова теряла баллы на выезде 27 июня, когда в 18-м туре уступила "Кызыл-Жару" (2:3). Помимо этого, лидер КПЛ-2021 является самым результативным клубом по итогам матчей в гостях - 26 забитых мячей. У "Тобола" на пять голов меньше, а у "Кайрата" на девять.

"Астана" на поле "Кайрата" не побеждала с апреля 2019 года. Тогда столичный клуб одолел алматинцев в рамках шестого тура КПЛ. После этого "желто-черные" победили столичный клуб (3:0) в домашнем матче КПЛ-2020, который прошел в начале октября прошлого года. С учетом того, что большая часть матчей прошлого чемпионата состоялась в Алматы то "Астана" не выигрывала здесь у "Кайрата" на протяжении двух встреч. Еще один условно домашний поединок "Астана" проиграла алматинцам в конце октября 2020-го со счетом 0:1.

Напомним, "Астана" лидирует в чемпионате с 56 очками и на девять баллов опережает "Кайрат", который стал бронзовым призером. "Тобол" с 55 очками располагается на втором месте. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Кайрат"© (1), ФК "Астана"© (2)

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