"Покрасим и побелим, чтобы перед инспектором УЕФА было не стыдно". В "Актобе" рассказали о ремонте стадиона перед еврокубками

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев прокомментировал состояние домашнего стадиона команды и рассказал, какие ремонтные работы будут проделаны на нем в ближайшее время.

"Это будут частичные ремонтные работы по трибунам. Будет реновация поля с частичной заменой газона, отремонтируем раздевалки, судейские, санузлы, гостевую комнату, комнаты для допинг-контроля. По освещению необходимо провести работы, чтобы они соответствовали спецификации УЕФА. Также уберем навесы, которые мешают передним двум рядам смотреть игру, там поставим тоннели для прохода игроков, это и эстетично будет, и зрителям удобно.

То есть мы хотим привести в порядок моменты, которые необходимы, чтобы до конца сезона планомерно провести игры чемпионата Казахстана и еврокубки. Где надо покрасим, побелим, сделаем все, чтобы не стыдно было принимать инспектора УЕФА. У нас стадион третьей категории, мы имеем право на нем принимать квалификационные раунды еврокубков. Почему сейчас мы не делаем капитальный ремонт? Потому что сейчас мы ищем для этого меценатов и спонсоров. Сейчас нам важен текущий ремонт, потому что мы хотим, чтобы Актобе посетили Еврокубки, мы все этого долго ждали, актюбинцы это заслужили.

Полем будет заниматься известная компания, а консультации вести агроном из Украины. Но отмечу, что это будет не полная замена поля, так как в этом случае мы бы не успели к еврокубкам. Это будет реновация, частичная замена газона, но с высоким качеством", - приводит слова Джамантаева diapazon.kz.

Напомним, что "Актобе" пока ни разу не сыграл на основном стадионе "Центральный" и проводит домашние матчи чемпионата Казахстана на резервном поле местной спортивной школы. В июле команде Андрея Карповича предстоит сыграть в квалификации Лиги конференций. Ранее бывший руководитель клуба Руслан Хамбаров заявлял, что стадион "Актобе" не пройдет сертификацию УЕФА, поскольку один из секторов находится в аварийном состоянии.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 5 5 0 0 7-1 15 2 Астана 5 4 0 1 8-5 12 3 Актобе 5 3 1 1 12-6 10 4 Ордабасы 5 3 1 1 10-5 10 5 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 6 Тобол 5 3 1 1 7-4 10 7 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 8 Кайрат 5 2 2 1 11-8 8 9 Атырау 5 2 1 2 5-8 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Аксу Пв 5 1 1 3 6-12 4 12 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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