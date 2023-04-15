"Покрасим и побелим, чтобы перед инспектором УЕФА было не стыдно". В "Актобе" рассказали о ремонте стадиона перед еврокубками

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев прокомментировал состояние домашнего стадиона команды и рассказал, какие ремонтные работы будут проделаны на нем в ближайшее время.
"Это будут частичные ремонтные работы по трибунам. Будет реновация поля с частичной заменой газона, отремонтируем раздевалки, судейские, санузлы, гостевую комнату, комнаты для допинг-контроля. По освещению необходимо провести работы, чтобы они соответствовали спецификации УЕФА. Также уберем навесы, которые мешают передним двум рядам смотреть игру, там поставим тоннели для прохода игроков, это и эстетично будет, и зрителям удобно.
То есть мы хотим привести в порядок моменты, которые необходимы, чтобы до конца сезона планомерно провести игры чемпионата Казахстана и еврокубки. Где надо покрасим, побелим, сделаем все, чтобы не стыдно было принимать инспектора УЕФА. У нас стадион третьей категории, мы имеем право на нем принимать квалификационные раунды еврокубков. Почему сейчас мы не делаем капитальный ремонт? Потому что сейчас мы ищем для этого меценатов и спонсоров. Сейчас нам важен текущий ремонт, потому что мы хотим, чтобы Актобе посетили Еврокубки, мы все этого долго ждали, актюбинцы это заслужили.
Полем будет заниматься известная компания, а консультации вести агроном из Украины. Но отмечу, что это будет не полная замена поля, так как в этом случае мы бы не успели к еврокубкам. Это будет реновация, частичная замена газона, но с высоким качеством", - приводит слова Джамантаева diapazon.kz.
Напомним, что "Актобе" пока ни разу не сыграл на основном стадионе "Центральный" и проводит домашние матчи чемпионата Казахстана на резервном поле местной спортивной школы. В июле команде Андрея Карповича предстоит сыграть в квалификации Лиги конференций. Ранее бывший руководитель клуба Руслан Хамбаров заявлял, что стадион "Актобе" не пройдет сертификацию УЕФА, поскольку один из секторов находится в аварийном состоянии.
Загрузка матч-центра...
Реклама