Не подходит по стилю? Почему лидер сборной Казахстана стал запасным в "Астане"

Приход Срджана Благоевича на пост главного тренера "Астаны" значительно изменил концепцию игры команды и повлиял на некоторые персоналии. В частности, корреспондент Vesti.kz рассказывает, как это отразилось на ведущем казахстанским полузащитнике Исламбеке Куате.

В прошлом году, несмотря на изначальные противоречия при трансфере хавбека в "Астану", именно Исламбек стал важной частью команды, и многие специалисты отметили, насколько вырос игрок во всех качествах после командировки в РПЛ.

Куат стал важной частью не только в игровом плане, но и определенным лидером коллектива. Игрок с подобным характером необходим любой команде, даже если она глобально меняет стиль, где необходимы более конструктивные футболисты в центре поля.

Но на данный момент можно зафиксировать, что положение Куата в "Астане" несколько скорректировано. Из пяти матчей КПЛ нынешнего сезона Исламбек вышел в основе лишь в двух и ни разу не провел полную игру.

В матче с "Аксу" Благоевич предпочел сыграть без чистого опорника, и самую низкую позицию в центре занял Аслан Дарабаев. В двух недавних встречах с "Махтааралом" и "Таразом" роль опорного полузащитника отвели Денису Полякову.

В этой связи любопытно сравнить показатели игрока сборной Беларуси с хавбеком сборной Казахстана, тем более они по два раза выходили в основе. У Полякова приведена статистика по матчам с "Махтааралом" и "Таразом", у "Куата" - по "Шахтеру" и "Актобе".

Как мы видим, статистически Поляков выглядит значительно лучше Куата, и надо обратить особое внимание на количество и точность передач, ведь это очень важная составляющая в игре Благоевича. Что удивляет, Куат проигрывает даже по части единоборств, хотя это его стихия и в данном аспекте он всегда был силен.

Возможно, по опорнику Благоевич не принял окончательного решения и пока не знает, кто в этой позиции номер один. Не исключено, что в данном амплуа предполагается дифференцированный выбор, исходя из силы и манеры игры соперника. Так, с более силовыми командами, вроде "Актобе" и "Шахтера", выходил Куат, а в матчах, где предполагалось большее владение мячом и ситуацией, выходил Поляков.

С другой стороны, неделю назад уже возникли слухи о недовольстве Благоевича по Куату. Насколько это соответствует действительности, сказать сложно, но факт в том, что казахстанец играет гораздо реже, чем в прошлом сезоне, и главный тренер все чаще ищет другие альтернативы.

Посмотрим, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Потенциальный уход или конфликт Куата - не лучшее решение как для клуба, так и для тренера с игроком. Благоевичу необходимо проявить себя не только в качестве неплохого тактика, но и умелого менеджера.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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